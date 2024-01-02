تكليف قيادات جديدة داخل قطاع الصحة بالبحيرة

أصدر الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، عدة قرارات بتكليف قيادات جديدة داخل قطاع الصحة بالبحيرة.

وجاءت قرارات تكليف القيادات الجديدة كالتالى :-

- ندب الدكتورة سحر محمد العربي السيد الزلباني - بدرجة كبير بالمجموعة النوعية التخصصية لوظائف الطب البشري ، للقيام بتسيير أعمال مدير الإدارة الصحية بدمنهور ، لحين شغل الوظيفة بالطرق القانونية ولصالح العمل .

- ندب الدكتور حسام موسى محمد سلامه - بالدرجة الأولى بالمجموعة النوعية التخصصية لوظائف الطب البشري ، للقيام بتسيير أعمال مدير الإدارة الصحية بالدلنجات ، لحين شغل الوظيفة بالطرق القانونية ولصالح العمل .

- ندب الدكتور وائل عزت محمد ابراهيم المقدم - بالدرجة الأولى بالمجموعة النوعية التخصصية لوظائف الطب البشري ، للقيام بتسيير أعمال مدير الإدارة الصحية بالتحرير ، لحين شغل الوظيفة بالطرق القانونية ولصالح العمل .

- ندب الدكتورة إيمان نزيه سليمان منصور - بالدرجة الأولى بالمجموعة النوعية التخصصية لوظائف الطب البشري ، للقيام بتسيير أعمال مدير الإدارة الصحية بكوم حماده ، لحين شغل الوظيفة بالطرق القانونية ولصالح العمل .

ندب الدكتورة ميرفت حسين أحمد عبدالله شهاب - بالدرجة الأولى بالمجموعة النوعية التخصصية لوظائف الطب البشري ، للقيام بتسيير أعمال مدير الإدارة الصحية بحوش عيسى ، لحين شغل الوظيفة بالطرق القانونية ولصالح العمل .

- ندب الدكتور أسامه أحمد محمود عمار - بالدرجة الثانية بالمجموعة النوعية التخصصية لوظائف الطب البشري ، للقيام بتسيير أعمال مدير الإدارة الصحية بإيتاى البارود ، لحين شغل الوظيفة بالطرق القانونية ولصالح العمل .

و أكد وكيل الوزارة ، أن هذه القرارات التى صدرت اليوم تهدف في المقام الأول لتطوير الأداء في المنظومة الصحية في البحيره لتقديم خدمة طبية متميزة تليق بالمواطن البحراوي .