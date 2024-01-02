تسعى الدولة إلى تقديم التسهيلات كافة للمواطنين والراغبين فى إصدار رخصة محل، فى ظل قانون المحال، والذي ينص على إلزام جميع المحال العامة بضرورة ترخيص الأنشطة.

ونظم قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، أوضاع المحال، وحدد الأنشطة والخدمات الخاصة بها، ووضع المستندات المطلوبة للحصول على رخصة محل، تيسيرًا على المواطنين، كما حدد القانون 6 مستندات للحصول على رخصة محل.

المستندات المطلوبة للحصول على رخصة محل

- تقديم صورة البطاقة الشخصية.

- صورة البطاقة الضريبية.

- تقديم جواز السفر.

- تقديم مستخرج حديث من السجل التجاري.

- تقديم بيانات ومعلومات الخاصة بالمحل، مثل نوع المحل، عنوان أو مكان المحل، اسم المحل، مع إرفاق رسم كروكي للمحل.

- تقديم صورة من عقد الإيجار مكتوبًا به سند الملكية أو التاريخ، وعنوان الوحدة الإدارية أو التجارية المخصصة داخل العقار.

المحال التي يطبق عليها الترخيص حسب قانون رقم 154 لسنة 2019

- المحال التي تباشر أي عمل من الأعمال التجارية.

- المحال التي تقدم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات للمواطنين بكافة الوسائل.

- المنشآت من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام أو أي مادة بناء أخرى.

- أرض فضاء أو في العائمات.

- أي وسيلة من وسائل النقل النهري أو البحري.