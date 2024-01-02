ندوات للتوعية بأنواع السموم ومخاطرها على الأطفال بالإسماعيلية

نظمت مديرية التضامن الإجتماعى بالاسماعيلية بالتنسيق مع مديرية الصحة ندوه عن "التوعية الطبية فى مجال السموم" بقاعه الإجتماعات بحضور العاملين بمديرية التضامن ومُكلفات الخدمة العامة ومُشرفات دُور الرعاية والحَضَانات.

حاضرت فى الندوة الدكتوره ياسمين الغزولى مدير إدارة السموم بمديرية الصحة بالإسماعيليه وتناولت فيها عدة موضوعات عن مخاطر السموم على الاطفال ، التسمم الناتج عن عدم الإستخدام الأمثل للأدوية ، التسمم بغاز أول اكسيد الكريون وقرص الغله والمبيدات الحشريه وغيرها ، وإستعرضت التصرف الأمثل فى تلك الحاله ،كيفيه علاجها وتجنب حدوث تلك المخاطر..

وعلى هامش الندوة قام فريق مبادرة ١٠٠ يوم صحة بالإسماعيلية وفريق التواصل المجتمعى برئاسة الدكتوره جيهان سامى بتقديم الخدمات الطبية للمبادرة بالكشف المبكر عن الأمراض المزمنه على العاملين بمديرية التضامن الاجتماعي.