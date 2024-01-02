فستان أنغام الأسود في ليلة نجمات العرب بثمن شقة (تفاصيل وصور)

أطلت النجمة أنغام بعدة إطلالات متنوعة خلال مشاركتها في ليلة نجمات العرب التي أقيمت ضمن فعاليات موسم الرياض ليلة رأس السنة.

فستان أنغام في ليلة نجمات العرب بـ 120 ألف .. يحل أزمة شاب على وش جواز

فستان أنغام في ليلة نجمات العرب ليلة رأس السنة 2024

ولافتت أنغام عدسات الصحافة والإعلام بإطلالتها الثالثة، حيث ارتدت فستان طويل ساك، بأكمام طويلة منفوخة، صمم من قماش الكريب طرزت الأكمام بحبات الألماس الفستان حمل توقيع جيني بيكهام، ويصل سعره إلى 3530 يورو، أي ما يعادل 120 ألف جنيه.

وأكملت أنغام فخامة إطلالتها مع أقراط دائرية.

الغالي ثمنه فيه أنغام تطل بفستان مطرز بحبات الألماس في ليلة نجمات العرب

فستان أنغام في ليلة نجمات العرب ليلة رأس السنة 2024

أما من الناحية الجمالية، فضلت لم خصلات شعرها للأعلى لتبرز جمال ملامحها بشكل جذاب ووضعت مكياجًا جذابًا متناغمًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون النود في الشفاه.

فستان أنغام في ليلة نجمات العرب ليلة رأس السنة 2024

غنت أنغام مع إليسا أغنية "يا ريتك فاهمني"، ومع نانسي عجرم أغنية "بعتلي نظرة" و"إحساس جديد".

وأقيم حفل "ليلة نجمات العرب" على مسرح محمد عبده أرينا، احتفالا بقدوم العام الجديد، وشارك في إحيائه أنغام، وأصالة، وأحلام، ونانسي عجرم، وإليسا، وأسماء لمنور.

فستان أنغام في ليلة نجمات العرب ليلة رأس السنة 2024

وكانت كواليس حفل نجمات العرب شهدت مفاجأة أخرى قبل بدء الحفل، حيث قامت النجمتان أصالة وأنغام بإنهاء خلاف دام لسنوات.

وكانت أصالة قد شنت هجوما عنيفا على أنغام قبل سنوات، عقب إعلان زواجها من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، الذي كان متزوجا من ياسمين عيسى ابنة شقيقة المخرج طارق العريان، ولكن عقب انفصال أصالة والعريان تراجعت الفنانة السورية عن موقفها، وعبرت عن تقديرها لأنغام ورغبتها في فتح صفحة جديدة معها، إلا أن أنغام لم تستجب لمبادرة أصالة في أكثر من مناسبة.

فستان أنغام في ليلة نجمات العرب ليلة رأس السنة 2024

يذكر أن أنغام تشارك في لجنة تحكيم برنامج The X Factor وعرض أول أمس حلقة جديدة من البرنامج ل على تليفزيون دبي الساعة العاشرة والنصف مساء.

أنغام

أنغام (19 يناير 1972 -)، مغنية مصرية. والدها هو الموسيقار محمد علي سليمان وعمها الفنان عماد عبد الحليم

حياتها

ولدت في الإسكندرية ووالدها هو الموسيقار محمد علي سليمان والذي كان سبباً في نبوغ موهبتها وساهم في تقديمها عدة حفلات ومناسبات حيث كانت تؤدي أغاني لمطربين قدامى مثل أم كلثوم وليلى مراد وغيرها، وفي منتصف التسعينات قررت التخلي عن اللون الكلاسيكي وعدم الاستمرار في نفس المسار الذي وضعها فيه والدها وقررت تبني اللون الشبابي والموجة المعاصرة ونجحت في تقديم عدة ألبومات وفيديو كليب في مطلع الألفية حققت نجاحاً باهراً. أختها غير الشقيقة من الأب هي الفنانة الراحلة غنوة سليمان التي كانت تصغرها بـ 16 سنة

الحياة الشخصية

تزوجت من مهندس الصوت المصري «مجدي عارف» وأنجبت ابنها «عمر». وثم تزوجت بالموزع الموسيقي الكويتي «فهد محمد الشلبي» سنة 2004 بعد علاقة عمل طرحت خلال هذه الفترة عمل دويتو جمعها مع زوجها فهد بمناسبة عيد الحب عام 2005، وأصبحت أم للمرة الثانية حين أنجبت ابنهما عبد الرحمن. وفي سبتمبر 2007 رفعت دعوى خلع من زوجها بعد زواج دام 3 سنوات نشر في أكتوبر 2014 عقد زواج رسمي شرعي لها وللممثل أحمد عز وأكدا هذا الخبر مبررين عدم إعلانهما الزواج بأنها كانت تواجه مشكلة مع طليقها لحضانة طفليها، وأنها وأحمد عز أخفيا الأمر عن الإعلام، ولكنهما أخبرا بعض الأقارب والأصدقاء، وقد كان الزواج في عام 2011 وانفصلا عام 2014. في فبراير 2019، أعلنت عبر وسائل الإعلام بأنها تزوجت الموزع الموسيقي المصري أحمد إبراهيم. وأعلنا انفصالهما رسمياً في 8 مارس 2020أطلت النجمة أنغام بعدة إطلالات متنوعة خلال مشاركتها في ليلة نجمات العرب التي أقيمت ضمن فعاليات موسم الرياض ليلة رأس السنة.

ولافتت أنغام عدسات الصحافة والإعلام بإطلالتها الثالثة، حيث ارتدت فستان طويل ساك، بأكمام طويلة منفوخة، صمم من قماش الكريب طرزت الأكمام بحبات الألماس الفستان حمل توقيع جيني بيكهام، ويصل سعره إلى 3530 يورو، أي ما يعادل 120 ألف جنيه.

وأكملت أنغام فخامة إطلالتها مع أقراط دائرية.

أما من الناحية الجمالية، فضلت لم خصلات شعرها للأعلى لتبرز جمال ملامحها بشكل جذاب ووضعت مكياجًا جذابًا متناغمًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون النود في الشفاه.

غنت أنغام مع إليسا أغنية "يا ريتك فاهمني"، ومع نانسي عجرم أغنية "بعتلي نظرة" و"إحساس جديد".

وأقيم حفل "ليلة نجمات العرب" على مسرح محمد عبده أرينا، احتفالا بقدوم العام الجديد، وشارك في إحيائه أنغام، وأصالة، وأحلام، ونانسي عجرم، وإليسا، وأسماء لمنور.

وكانت كواليس حفل نجمات العرب شهدت مفاجأة أخرى قبل بدء الحفل، حيث قامت النجمتان أصالة وأنغام بإنهاء خلاف دام لسنوات.

وكانت أصالة قد شنت هجوما عنيفا على أنغام قبل سنوات، عقب إعلان زواجها من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، الذي كان متزوجا من ياسمين عيسى ابنة شقيقة المخرج طارق العريان، ولكن عقب انفصال أصالة والعريان تراجعت الفنانة السورية عن موقفها، وعبرت عن تقديرها لأنغام ورغبتها في فتح صفحة جديدة معها، إلا أن أنغام لم تستجب لمبادرة أصالة في أكثر من مناسبة.

يذكر أن أنغام تشارك في لجنة تحكيم برنامج The X Factor وعرض أول أمس حلقة جديدة من البرنامج ل على تليفزيون دبي الساعة العاشرة والنصف مساء.

أنغام

أنغام (19 يناير 1972 -)، مغنية مصرية. والدها هو الموسيقار محمد علي سليمان وعمها الفنان عماد عبد الحليم

حياتها

ولدت في الإسكندرية ووالدها هو الموسيقار محمد علي سليمان والذي كان سبباً في نبوغ موهبتها وساهم في تقديمها عدة حفلات ومناسبات حيث كانت تؤدي أغاني لمطربين قدامى مثل أم كلثوم وليلى مراد وغيرها، وفي منتصف التسعينات قررت التخلي عن اللون الكلاسيكي وعدم الاستمرار في نفس المسار الذي وضعها فيه والدها وقررت تبني اللون الشبابي والموجة المعاصرة ونجحت في تقديم عدة ألبومات وفيديو كليب في مطلع الألفية حققت نجاحاً باهراً. أختها غير الشقيقة من الأب هي الفنانة الراحلة غنوة سليمان التي كانت تصغرها بـ 16 سنة

الحياة الشخصية

تزوجت من مهندس الصوت المصري «مجدي عارف» وأنجبت ابنها «عمر». وثم تزوجت بالموزع الموسيقي الكويتي «فهد محمد الشلبي» سنة 2004 بعد علاقة عمل طرحت خلال هذه الفترة عمل دويتو جمعها مع زوجها فهد بمناسبة عيد الحب عام 2005، وأصبحت أم للمرة الثانية حين أنجبت ابنهما عبد الرحمن. وفي سبتمبر 2007 رفعت دعوى خلع من زوجها بعد زواج دام 3 سنوات نشر في أكتوبر 2014 عقد زواج رسمي شرعي لها وللممثل أحمد عز وأكدا هذا الخبر مبررين عدم إعلانهما الزواج بأنها كانت تواجه مشكلة مع طليقها لحضانة طفليها، وأنها وأحمد عز أخفيا الأمر عن الإعلام، ولكنهما أخبرا بعض الأقارب والأصدقاء، وقد كان الزواج في عام 2011 وانفصلا عام 2014. في فبراير 2019، أعلنت عبر وسائل الإعلام بأنها تزوجت الموزع الموسيقي المصري أحمد إبراهيم. وأعلنا انفصالهما رسمياً في 8 مارس 2020.