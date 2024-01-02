الثلاثاء 02 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

برشلونة يتلقى ضربتين في الميركاتو الشتوي

برشلونة
برشلونة

أصبحت صفقة نادي برشلونة  المرتقبة قريبة من الأنهيار بسبب الأوضاع الاقتصادية للنادي الكتالوني يعاني منها.

يضع برشلونة كلاوديو إيتشيفيري لاعب ريفر بليت، هدفا له من أجل التعاقد معه لكن دخل مانشستر سيتي على الخط، وأقترب من حسم الصفقة بشكل شبه نهائي في الأيام الماضية.

الأزمات لدى برشلونة لم تتوقف عند ذلك بل بات ويليان المعروف بـ"ميسينيو"، نجم بالميراس، بعيدا عن النادي الكاتلوني.

وتابعت التقارير الإسبانية أن نادي تشيلسي قدم عرضا رسميا من أجل ميسينيو بقيمة 35 مليون يورو لكن بالميراس رد على العرض بالرفض.

وتابعت التقارير أن تشيلسي لن يستسلم وسيقدم عرضا آخر مقابل 52 مليون يورو من أجل حسم الصفقة في أقرب وقت ممكن وقطع الطريق على النادي الكتالوني.

وواصلت أن ميسينيو لديه رغبة في الانتقال إلى صفوف نادي برشلونة، ويرفض العروض التي يتلقاها حتى الأن من أجل عيون البارسا، وهو ما أكده في حوار صحفي بعدما أكد أنه يفضل الانتقال إلى صفوف النادي الكتالوني حال رحيله لأوروبا.

ومن المتوقع أن يجتمع مسؤولو نادي برشلونة مع نظرائهم في بالميراس قريبا للتفاوض بشأن صفقة ميسينيو، لكن سيكون من الصعب أن يقدم برشلونة نفس العرض الذي قدمه البلوز. 
 

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