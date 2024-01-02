66 ندوة علمية ضمن برنامج "أئمة الحديث النبوي"

عقدت وزارة الأوقاف المصرية، مساء الاثنين 1/ 1/ 2024م برنامج: "أئمة الحديث النبوي"، وأقيمت بعد صلاة العشاء (66) ندوة علمية تحت عنوان: "الإمام النسائي (رحمه الله).. نشأته وحياته وجهوده العلمية".

أوضحت الأوقاف، أن ذلك على النحو التالي:

ففي مديرية أوقاف القاهرة أقيمت ندوة بمسجد طلعت مصطفى بالرحاب - القاهرة الجديدة، ومسجد الأشراف الكبير - كفر الشرفا - البركة، ومسجد الإحسان - الشروق، ومسجد سيدي أحمد الدرديري- وسط.



وفي مديرية أوقاف القليوبية أقيمت ندوة بمسجد عبد المنعم رياض- بنها، ومسجد أحمد الصغير– مدينة السعادة – شبرا، ومسجد الساحة الجديد– شبين القناطر، ومسجد خالد بن الوليد- بنها ثان، ومسجد السيدة خديجة- الحي الأول.

وفي مديرية أوقاف الغربية أقيمت ندوة بمسجد السلام الشال- بطنطا ثان، عبد الحي خليل- المحلة أول، ومسجد الشيخة نور الصباح- طنطا.

وفي مديرية أوقاف الدقهلية أقيمت ندوة بمسجد الشناوي- ش الجيش- مدينة المنصورة، ومسجد الجوهرة- ش جيهان- المنصورة، ومسجد 6 أكتوبر-مدينة المنصورة، ومسجد الرحمة – دكرنس، ومسجد الكبير- قولنجيل- المنصورة، ومسجد الشهداء- البهوفريك- أجا.

مديرية أوقاف الإسماعيلية

وفي مديرية أوقاف الإسماعيلية أقيمت ندوة بمسجد الرحمن-المحطة، ومسجد بدر- الشيخ زايد- الإسماعيلية.

وفي مديرية أوقاف كفر الشيخ أقيمت ندوة بمسجد الوحدة- سيدي سالم غرب، ومسجد الجيزاوي- الحمراوي –كفر الشيخ، ومسجد سعادة فريج- دفريه، ومسجد العمري – شباس الشهداء، ومسجد العمري– محلة مالك.

وفي مديرية أوقاف مطروح أقيمت ندوة بمسجد الرحمة- ش الجلاء- مطروح.

وفي مديرية أوقاف الوادي الجديد أقيمت ندوة بمسجد مسجد المجمع الإسلامي- مركز الخارجة، ومسجد المجمع الإسلامي- مركز الداخلة.

وفي مديرية أوقاف بني سويف أقيمت ندوة بمسجد القنديل الأخضر- الإسكان الاجتماعي-بندر بني سويف.



وفي مديرية أوقاف أسيوط أقيمت ندوة بمسجد المعز- الوليدية- جنوب المدينة، ومسجد الأموي الكبير- العتبة الزرقاء- غرب المدينة، ومسجد هانم بسيوني- شرق المدينة، ومسجد الكبير بالوليدية- شمال المدينة، ومسجد المجاهدين- غرب أسيوط، ومسجد التقوى-ش ثابت- أسيوط.

وفي مديرية أوقاف البحر الأحمر أقيمت ندوة بمسجد مسجد المركز الإسلامي- سفاجا.

وفي مديرية أوقاف المنوفية أقيمت ندوة بمسجد سيدي خميس - شبين الكوم، ومسجد السبكي - شبين الكوم، ومسجد الرحمن الرحيم – م (9) – السادات.

وفي مديرية أوقاف سوهاج أقيمت ندوة بمسجد العارف بالله –سوهاج، ومسجد الحق – سوهاج، ومسجد آل حجازي – بني حميل، ومسجد آل نفادي – طهطا.

وفي مديرية أوقاف الأقصر أقيمت ندوة بمسجد صلاح الدين- بندر الأقصر، ومسجد القاضي كراع- أصفون، ومسجد النور- بالقرنة، ومسجد العتيق- إسنا، ومسجد العتيق- أرمنت الوابورات، ومسجد الرحمن- أبو حليمة- أرمنت.

وفي مديرية أوقاف البحيرة أقيمت ندوة بمسجد السد العالي- دمنهور.

وفي مديرية أوقاف الجيزة أقيمت ندوة بمسجد الميتناوي- البدرشين، ومسجد مصطفى محمود- المهندسين، ومسجد خاتم المرسلين- العمرانية.



وفي مديرية أوقاف الشرقية أقيمت ندوة بمسجد أبو عبيدة- ميت بشار، ومسجد البقرية- ديرب نجم، ومسجد المدينة المنورة- حي مبارك- الزقازيق، ومسجد الكبير- صفط الحنة- أبو حماد، ومسجد أبو طرطور- غرب الزقازيق، ومسجد النمرسي- الزقازيق.

وفي مديرية أوقاف شمال سيناء أقيمت ندوة بمسجد المعمرو بن العاص، ومسجد الرفاعي- وسط المدينة.

وفي مديرية أوقاف السويس أقيمت ندوة بمسجد الشهيد سمير– الشيخ زايد – عتاقة.

وفي مديرية أوقاف الإسكندرية أقيمت ندوة بمسجد أحمد سالم – فلمنج، ومسجد عصر الإسلام - سيدي جابر.

وفي مديرية أوقاف جنوب سيناء أقيمت ندوة بمسجد المنشية - طور سيناء.

وفي مديرية أوقاف المنيا أقيمت ندوة بمسجد الكبير- بندر دير مواس.