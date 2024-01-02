بمشاركة صحة الإسماعيلية.. ندوة عن التوعية بمجال السموم للعاملين بالتضامن الاجتماعي

تفعيلاً لبروتوكول التعاون بين المديريات الخدميه بمحافظة الإسماعيلية واستمراراً للدور التوعيه الذى تقدمه مديرية الشئون الصحيه بالاسماعيليه ،نظمت مديرية التضامن الإجتماعى بالتنسيق مع مديرية الصحه ندوه عن "التوعيه الطبيه فى مجال السموم" بقاعه الإجتماعات بحضور العاملين بمديرية التضامن ومُكلفات الخدمه العامه ومُشرفات دُور الرعايه والحَضَانات.

حاضرت فى الندوه الدكتوره ياسمين الغزولى مدير إدارة السموم بمديرية الصحه بالإسماعيليه وتناولت فيها عدة موضوعات عن مخاطر السموم على الاطفال ، التسمم الناتج عن عدم الإستخدام الأمثل للأدوية ، التسمم بغاز أول اكسيد الكريون وقرص الغله والمبيدات الحشريه وغيرها ، وإستعرضت التصرف الأمثل فى تلك الحاله ،كيفيه علاجها وتجنب حدوث تلك المخاطر.

وعلى هامش الندوه قام فريق مبادرة 100 يوم صحه وفريق التواصل المجتمعى برئاسة الدكتوره جيهان سامى بتقديم الخدمات الطبيه للمبادره بالكشف المبكر عن الأمراض المزمنه على العاملين بمديرية التضامن الاجتماعي.