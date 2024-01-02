سكرتير البحيرة يتابع اختبارات المتقدمين لمسابقة "المهندسين" المدنين

تابع اللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام لمحافظة البحيرة الاختبارات التي تُعقد للمتقدمين للالتحاق بعدد من الوظائف الهندسية بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية في تخصص مدنى والتي يتم تنفيذها بمكتبة مصر العامة بدمنهور.



وأكد السكرتير العام لمحافظة البحيرة، حرص محافظة البحيرة على اتباع أعلى المعايير العلمية والفنية وتطبيق كافة قواعد النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص لاختيار أفضل العناصر والكوادر البشرية للوظائف العامة، بعد اجتيازهم للتدريب والتأهيل الشامل الذي يعده المتخصصون، بما يتناسب مع طبيعة عملهم والوظائف المتقدمين للالتحاق بها. حيث إن هذا يأتى في إطار تطوير مستوى الأداء الحكومي وتهيئة البيئة الملائمة لإطلاق إمكانات الشباب وتوفير الظروف الملائمة لهم علمياً وتكنولوجياً وفنياً، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.

من الجدير بالذكر أن الاختبارات تجري بشكل إلكتروني من خلال أجهزة الحاسب الآلي دون تدخل بشري، لضمان نزاهة عمليات التقييم، وإنه تم تقسيم الاختبارات علي فترات زمنية مناسبة حسب كل تخصص لإتاحة الفرصة لجميع المتقدمين لخوض الاختبارات فى أجواء تنافسية، كما أنه تم إجراء عدد من الاختبارات فى عدد من التخصصات الهندسية خلال الفترة الماضية وجارٍ استكمال باقي التخصصات والانتهاء من الاختبارات فى الموعد المحدد.

