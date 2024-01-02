اقترانات وهلال رجب.. أهم الظواهر الفلكية في شهر يناير

يشهد شهر يناير لعام 2024، العديد من الظواهر الفلكية التي تزين سماء العالم، ما بين زخات شهب واقترانات وميلاد هلال واكتمال بدر، إذ تعد الظواهر الفلكية مثيرة لشغف الكثيرون الذين يعشقون مشاهداتها والتأمل فيها.

وتنشر "الوفد" في هذا التقرير أهم الظواهر الفلكية في يناير 2024.

الظواهر الفلكية في يناير 2024

3 و 4 يناير:- زخة شهب الرباعيات Quadrantids، وهي من زخات الشهب المتوسطة التي يصل عدد الشهب فيها إلى 40 شهابًا في الساعة بافتراض ظلمة السماء وصفاء الجو.

5 يناير:- يقترن القمر مع النجم سبيكا Spica الذي يعد ألمع نجم في برج العذراء.

8 و 9 يناير:- يقترن القمر مع كوكب الزهرة، وأيضًا مع النجم أنتاريس الشهير بقلب العقرب.

11 يناير:- لن يكون القمر مرئيًا في السماء طوال الليل في ذلك اليوم تزامنا مع ميلاد القمر الجديد (محاق شهر رجب).

12 يناير:- استطالة كوكب عطارد.

14 يناير:- يقترن القمر مع كوكب زحل الشهيرة بـ (لؤلؤة المجموعة الشمسية).

18 يناير:- يقترن القمر مع كوكب المشتري.

20 يناير:- يقترن القمر مع الحشد النجمي بلايدس Pleiades.

24 يناير:- يقترن القمر مع النجم بولوكس Pollux.

25 يناير:- اكتمال القمر "بدر شهر رجب".

25 يناير:- يقترن القمر مع الحشد النجمي خلية النحل Beehive.

27 يناير:- يقترن كوكب عطارد مع كوكب المريخ.