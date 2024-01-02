اليوم.. مصر تواجه الإمارات وتونس ضد ليبيا فى نصف نهائى البطولة العربية لكرة السلة

تقام مساء اليوم الثلاثاء، منافسات دور نصف النهائي في البطولة العربية لكرة السلة، و التى تقام حالي على صالة 2 باستاد القاهرة الدولي و تختتم غدا الأربعاء.

ويلثتقي منتخب مصر لكرة السلة مع نظيره منتخب الامارات، على أن يلتقى فى نصف النهائي الاخر اليوم أيضا منتخب تونس مع نظيره منتخب ليبيا.

وصعد المنتخب إلى نصف النهائى بعد الفوز على موريتانيا فى ربع النهائى بنتيجة 88 - 56 ، بينما تأهل الامارات بعد الفوز علي الجزائر بنتيجة 79-73.

تصدر المنتخب المصرى مجموعته بعد تحقيق العلامة الكاملة فى المباريات التى خاضها حيث فاز المنتخب المصري في الجولة الأولى على الإمارات بنتيجة 94/46، كما فاز على الكويت في الجولة الثانية بنتيجة 92/41 ثم تغلب على تونس 85/63 والمغرب 76/53.

وتضم قائمة المنتخب في البطولة كل من، أحمد عادل دولا، احمد ياسر مودى، كريم حاتم، إيهاب أمين، يوسف شحاته، عمرو الجندى، عمرو زهران، أحمد ياسر ريحان، عمر هشام، أنس أسامة، عمر طارق، خالد عبدالناصر، هيثم كمال، علي أحمد.

ويقود المنتخب المصري للرجال في البطولة العربية، الثلاثي وائل بدر المدير الفني، ومحمد سليم المدرب المساعد، بالإضافة إلى رامي جنيدي، وأحمد منير وذلك خلفًا للكندي روي رانا الذي انتهى عقده مع الفراعنة أغسطس الماضي.

ويعتلي المنتخب الوطني صدارة المنتخبات الأكثر تتويجًا بالبطولة العربية برصيد 12 بطولة وحصد المنتخب آخر لقب في 2016.