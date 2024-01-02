العثور على طفل حديث الولادة ملفوف في بطانية داخل منزل مهجور بشبين القناطر

عثر أهالي منطقة الأحراز في شبين القناطر بمحافظة القليوبية على طفل حديث الولادة داخل منزل مهجور في القرية، وتم نقله للمستشفى ، ثم إلى إحدى الحضانات، وأخطرت الأجهزة الأمنية في مركز شرطة شبين القناطر، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجاري الكشف عن أهلية الطفل.



العثور على طفل حديثي الولادة ملفوف في بطانية داخل منزل مهجور بشبين القناطر



وتلقى رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر، بلاغا من الأهالي بالعثور على طفل حديث الولاة ملفوف في بطانية داخل منزل مهجور بمنطقة الأحراز دائرة المركز.



تم اخطار مديرية امن القليوبية فانتقلت قوة أمنية، وتبين أن الأهالي سمعوا صراخ يخرج من المنزل ،فاسرعوا ليجدوا الطفل، وقاموا بنقله للمستشفى وإبلاغ مركز الشرطة التي قررت تحرير محضر وإيداعه إحدى الحضانات بقرية نوى دائرة المركز وتكثف الأجهزة الأمنية بمركز شرطة شبين القناطر جهودها للعثور على أهليته.



وقد شهدت قرية اسنيت، التابعة لمركز كفر شكر بمحافظة القليوبية واقعة مؤسفة إثر نشوب مشاجرة بين الأشقاء سقط أحدهم جثة هامدة بسبب الخلاف علي الميراث، وجرى نقل الجثة للمستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



عندما تلقى اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، واللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة كفر شكر يفيد ورود بلاغًا بمصرع شخص إثر إصابته بسكتة قلبية.



انتقل على الفور رئيس مباحث مركز شرطة كفر شكر وتبين بالفحص والتحريات مصرع شخص إثر إصابته بسكتة قلبية، بسبب مشاجرة نشبت بينه وبين شقيقه بالشوم والقذف بالحجارة بين الأسرتين بسبب الخلاف علي الميراث.



وعقب تقنين الإجراءات بقيادة معاوني رئيس المباحث تم ضبط طرفي المشاجرة وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بالتصريح بدفن الجثةعثرأهالي منطقة الأحراز في شبين القناطر بمحافظة القليوبية على طفل حديث الولادة داخل منزل مهجور في القرية، وتم نقله للمستشفى ، ثم إلى إحدى الحضانات، وأخطرت الأجهزة الأمنية في مركز شرطة شبين القناطر، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجاري الكشف عن أهلية الطفل.