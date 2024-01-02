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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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المحاصيل الحقلية: الدولة عززت الأمن الغذائي باستصلاح 4 ملايين فدان بتكلفة تريليون جنيه

الرئيس السيسي يغرس
الرئيس السيسي يغرس فسيلة نخيل في توشكى- مارس 2019

قال الدكتور علاء خليل مدير معهد المحاصيل الحقلية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنّ قطاع الزراعة لم يشهد هذا الاهتمام غير المسبوق قبل عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فرئيس الجمهورية يقابل وزير الزراعة بمعدل أسبوعي. 

وأضاف في حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي: "من لا يملك قوته لا يملك قراره، وبالتالي، فإن الزراعة أمن قومي، فمصر بلد زراعي، ولكن اهتمام رئيس الجمهورية هو ألا نصدر المواد الخام، ولكن يستحسن تصنيعها، وبدلا من تصدير القطن فإننا يجب أن نصدر الملابس، أي يجب إضافة قيمة مضافة إلى المادة الخام". 

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وتابع مدير معهد المحاصيل الحقلية: "ارتباط الصناعة بالزراعة (التصنيع الزراعي) أمر مهم للغاية، والدولة عليها دور والباحثون عليهم دور والمواطنون عليهم دور، والدولة استصلحت ما يقارب 4 ملايين فدان، وتكلفة الفدان الواحد في الاستصلاح تقدر بنحو 250 ألف جنيه أي أن القيمة الإجمالية للاستصلاح تقدر بنحو تريليون جنيه، وهذا مبلغ ضخم اقتطعته الحكومة لتوفر الأمن الغذائي للمواطنين". 

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