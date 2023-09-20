معهد بحوث المحاصيل الحقلية يكشف سبب ارتفاع أسعار البصل (فيديو)

قال الدكتور على خليل مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية بوزارة الزراعة، أن الفرد في مصر معدل استهلاكه السنوي من البصل أقل من 15 كيلو، وكيلو البصل الواحد حوالي 12 بصلة، إذا أسرة مكونة من خمسة أفراد يكفيها أسبوعيا حوالي أقل من كيلو، مؤكدا أن مصر تزرع مساحة تكفيها من البصل وأيضا تصدره.

البصل منذ عامين كان بحوالي 70 قرشا للكيلو

‏وأضاف “خليل” خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامي "شريف عامر"، في برنامج "يحدث في مصر"، المذاع عبر شاشة "mbc masr": “ زرعنا العام الماضي حوالي 219 ألف فدان بصل” موضحا أن البصل منذ عامين كان بحوالي 70 قرشا للكيلو للمزارع وهذا أدى إلى تكبده خسائر كبيرة".

وتابع: “السبب الرئيسي في ارتفاع البصل هم الوسطاء لأنهم يقومون بتعطيش السوق ثم الدفع بالبصل على دفعات وهم السبب في أزمة الأسعار”.