180 دورة تدريبية لـ 6897 من العاملين بالإدارة المحلية بجميع المحافظات

استعرض اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، الجهود التي قام بها مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة خلال عام 2023 في إطار الخطة التدريبية السنوية للمحليات والذي تنفذها الوزارة بالمركز.

يأتى ذلك فى إطار تنفيذ وزارة التنمية المحلية لتوجيهات رئيس الجمهورية لبناء قدرات العاملين وقيادات الإدارة المحلية على مختلف مستوياتها الإدارية واكسابهم للمهارات اللازمة، ورفع قدراتهم على إدارة التغيير ومواكبة التغيرات التكنولوجية الحديثة وأهم القضايا والتشريعات الجديدة التي طرأت على العمل المحلى، وتحقيق التكيف الفَعَّال وتنفيذ المشروعات والمبادرات المهمة على مستوى الجمهورية.

وأشار وزير التنمية المحلية إلي أن إجمالي عدد الدورات التدريبية التي تم تنفيذها خلال عام 2023 بلغت حوالى 180 دورة تدريبية (منهم 20 دورة تم اضافتها على الخطة أثناء التنفيذ) و83 دورة مستحدثة وجديدة تم تنفيذها لأول مرة واستفاد من جميع هذه الدورات المنفذة في عام 2023 حوالى 6897 متدربًا على مدار 11 شهرًا بواقع 42 أسبوعًا تدريبيًا بإجمالي 1001 يوم تدريبي، مؤكدًا أن مركز سقارة يعمل علي وضع نظامٍ للعمل يدعم المحافظات فى إدارة التغيير، الأمر الذي يمكن أن يجعل العاملين مُتكيفين وناجحين بشكلٍ فعال، وتقديم الخدمات للمواطنين بشكل يحقق رضاهم عن الإدارة المحلية.

وأكد اللواء هشام آمنة، أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا لمنظومة التدريب على مستوى محافظات الجمهورية، ودعم مراكز التدريب الإقليمية بالمحافظات، وهو دور أصيل مكلفة به الوزارة في المحليات، والتي تقوم بتنفيذه من خلال مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة والذي يعتبر أحد أذرع الوزارة الذي يحقق رؤيتها وأهدافها في بناء قدرات العاملين وقيادات الإدارة المحلية على مختلف مستوياتها الإدارية على أرض الواقع وعلى أفضل وجه، وتذليل كافة العقبات أمامهم، وتدعيمهم بالمواد العلمية والمدربين وتقديم الاستشارات التدريبية.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أن الخطة التدريبية لعام 2023 جاءت لتلبي معظم الاحتياجات التدريبية الواردة من قطاعات الوزارة والمحافظات ومحدثة عن العام الماضي بنسبة 47%، حيث شملت الخطة التدريبية لهذا العام 180 دورة تدريبية بنسبة زيادة في عدد الدورات المنفذة بلغت 30 % وبنسبة زيادة في عدد المتدربين بلغت 40 % مقارنة بعام 2022.

وأشار اللواء هشام آمنة، إلي استمرار سريان شهادة الأيزو الدولية ISO 21001:2018 ليصبح مركز التنمية المحلية بسقارة في مصاف المؤسسات التدريبية العالمية، ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بضرورة بناء قدرات العاملين في المحليات وفقاً لأحدث البرامج التدريبية التي تتناسب مع الجمهورية الجديدة التي تعمل جميع أجهزة الدولة على تنفيذها في كافة القطاعات التنموية والخدمية، حيث قامت لجان المجلس الوطني للتدريب والتعليم خلال شهر ديسمبر 2023 بمراجعة الإجراءات والمعايير التي ينفذها مركز التنمية المحلية للتوافق مع معايير المواصفات الدولية ISO21001:2018 ،وأوصت بحصوله على الشهادة الدولية، وبما يحقق ضبط العملية التدريبية وفق المبادئ والإجراءات المعمول بها عالمياً، ليصبح مركز سقارة للتدريب مؤسسة تدريبية عالمية، تعمل على بناء قدرات العاملين بالمحليات وفق أحدث النظم الدولية للتدريب، بما يساهم فى كفاءة الأداء الوظيفي وتعزيز الارتقاء بعملية الإصلاح الإداري بالدولة.

ولفت وزير التنمية المحلية، إلي أن الدورات التدريبية التي ينفذها مركز سقارة تهدف إلى تطوير أداء المتدربين وتقويم سلوكهم، وتبادل الخبرات بين المتدربين والاستفادة من التجارب الناجحة بالمحليات ونشرها، واكتشاف المتميزين من المتدربين ورعايتهم، وشرح وتوحيد مفاهيم الكتب الدورية والقرارات، وتوحيد المفاهيم والعمليات والإجراءات التنفيذية المطبقة للقوانين المتعلقة بالمحليات، لافتًا إلي أهمية العائد من تلك الدورات وهي تحقيق أهداف الدولة والمجالس النيابية، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن، وزيادة رضا المواطن عن المحليات، ومسايره التقدم العصري والتكنولوجي، وتوسيع قاعدة اختيار القيادات الكفء، وتطوير أداء المحافظات وكياناتها التنظيمية، وإعادة هندسة وتوحيد دورات العمل بالمحافظات.

وأضاف اللواء هشام آمنة، أن الدورات التدريبية التي يعقدها مركز سقارة تساهم في تحقيق توجهات الدولة واستراتيجياتها (المبادرات الرئاسية / تكليفات الحكومة)، وزيادة القدرات الوظيفية التخصصية، وتطوير الأداء الوظيفي، وزيادة القدرات الشخصية والقيادية والإشرافية، بالإضافة إلى تطوير الأداء الفردي وذلك لبناء صف ثاني من القادة مؤهل للعمل حاليا وفي المستقبل، وتطوير منظومة الموارد البشرية والتدريب بالمحافظات وتقوية العلاقة معها ودعمها بالمدربين.