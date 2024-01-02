الشباب والرياضة تبدأ سلسلة دورات إدارة الأزمات بالتعاون مع المعهد الأمني للتنمية البشرية

بدأت وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع وزارة الداخلية، ممثلة في المعهد الأمني للتنمية البشرية تنفيذ أولى فعاليات سلسلة الدورات التدريبية المتخصصة في مجال إدارة الأزمات وورش العمل بمقر المعهد الأمني للتنمية البشرية، بحضور نخبة من الخبراء التنفيذين المعنيين بالمجال وبمشاركة عدد 50 مشارك من مسؤولي إدارة الأزمات بمديريات الشباب والرياضة بمحافظات الجمهورية.

تناولت المحاضرة الأولي بالدورة التدريبية آليات إعداد خطط الإخلاء بالمنشآت الشبابية والرياضية وكيفية مواجهة الكوارث الطبيعية والحرائق.

حاضر الندوة، العميد أحمد رشاد الخبير بمعهد التنمية البشرية بوزارة الداخلية وتناولت الندوة المعايير العالمية لإدارة الأزمات وإدارة حلقة نقاشية مع مسؤولي إدارة الازمات بمديريات الشباب والرياضة حول أفضل الوسائل المناسبة لإعداد خطط إخلاء وكيفية مواجهة الكوارث.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة علي تنفيذ محاور الإستراتيجية الوطنية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر في ظل جهود الدولة المصرية على نشر الوعي والمعرفة العلمية لإدارة الازمات والكوارث وتحديد الأخطار وكيفية مواجهتها.

كما تحرص وزارة الشباب والرياضة على الاهتمام المستمر والمتزايد بأسس تعامل منسقي إدارة الأزمات مع كافة المخاطر وسرعة التعامل مع كافة المعوقات التي تواجه العمل بقطاعي الشباب والرياضة في كافة محافظات الجمهورية.



