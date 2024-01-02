إحالة ربة منزل لمحكمة الجنايات لاتهامها بحيازة مخدرات

قررت نيابة السلام، اليوم، إحالة ربة منزل لمحكمة الجنايات لاتهامها بحيازة كمية من المواد المخدرة بمدينة السلام.

وكشفت التحقيقات عن أنه تم ضبط ربة منزل بمدينة السلام وبحوزتها 673 قرصا مخدرا مختلف الأنواع.

بسؤالها أقرت بحيازتها المضبوطات بقصد ترويجها والتربح والكسب غير المشروع منها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وفى سياق اخر فقد ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، اليوم، القبض على عامل لاتهامه بالتسبب فى وفاة شخص فى العقد السادس من العمر، إثر مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلافات النسب بنطاق مركز ومدينة القرين.

تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود إشارة مستشفى القرين المركزى، بوصول " محمود ح ال ي" 57 عاما مقيم القرين، جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثمان بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من التحريات حدوث مشاجرة بين المجني عليه وآخرين قاموا بالتعدى على المجنى عليه ضربا، بسبب خلافات النسب، مما أسفر عن سقوطه جثة هامدة، ولاذا الشخص المتسبب فى حدوث الوفاة بالفرار، وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية من ملاحقته وضبطه،تم تحرير محضر بالواقعة.

فيما قررت النيابة العامة نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى الأحرار التعليمى لإجراء الصفة التشريحية عليه لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها والاداة المستخدمة فى الجريمة وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.