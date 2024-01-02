إنطلاق أولى فعاليات مبادرة "نتشارك " بمركز شباب باصونة بالمراغة

إنطلقت أولى فعاليات مبادرة "نتشارك" ضمن البرنامج القومي برلمانات للمبادرات المجتمعية وذلك بمقر مركز شباب باصونة التابع لإدارة شباب المراغة شمال محافظة سوهاج وذلك خلال الفترة من ١ / ١ إلى ٤ / ١ / ٢٠٢٤ ضمن الخطة الداخلية للمركز وتوجيهات الدكتور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة وإشراف يسري كفافي وكيل المديرية للشباب.

ويتم تنفذ فعاليات البرنامج القومى برلمانات للمبادرات المجتمعية تحت شعار «نتشارك» والذى تنظمة (الادراة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى ) بوزارة الشباب والرياضة بمشاركة مديرية الشباب والرياضة بسوهاج بالتعاون مع منظمة اليونسيف.

وشارك بفاعليات المبادرة المدرب عبد الرحمن عثمان محمد مدرب من قِبل وزارة الشباب والرياضة في أولى فاعليات البرنامج وذلك لإعداد وتأهيل الكوادر والكيانات الشبابية نظريًا وعمليًا لكي يصبحوا مدربين فاعلين في مجال التنمية المجتمعية القائمة على رصد الإحتياجات الميدانية والتعاون مع الموارد المتاحة وذلك من خلال برامج تدريبية مكثفة للمتدربين وتنفيذ مجموعة من الورش التدريبية والحلقات النقاشية لإطلاق مجموعة من المبادرات المجتمعية الخدمية ذات التأثير المجتمعي .

ويُنفذ برنامج البرلمانات من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني بالشراكة مع منظمة اليونيسف لإعداد المتدربين من أعضاء برلماني طلائع وشباب مصر من الفئة العمرية ١٣ إلى ١٩ عاماً والمدربين من 20 إلى 30 عامًا لتدريبهم على المهارات اللازمة لخلق كوادر فاعلة.



وترتكز المبادرات المجتمعية على المحاور الرئيسة وهي "تمكين الفتيات بكل انواعه والتوافق المجتمعي والمواطنة والتعايش السلمي ونبذ العنف ودعم الوافدين من الدول وما بعد cop27 والطاقة المتجددة والمشروعات الخضراء والبيئة والصحة" .



وفي نهاية اليوم الأول سادت أجواء من التفاعل الإيجابي والفعال بين الجميع وأخذ بعض الصور التذكارية مع بعضهم البعض.



ومن جانبه أكد الدكتور محمد فريد وكيل الوزارة على ضرورة إنخراط مراكز الشباب التابعة لمديرية الشباب والرياضة بسوهاج لتكون ملاذاً لجميع فئات المجتمع متمنيًا ً لهم دوام التوفيق والنجاح الدائم .