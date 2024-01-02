إعلان نتائج أوائل مسابقة أوائل الطلاب للشهادة الإعدادية بأزهر الشرقية

قال الدكتور السيد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، إن إدارة رعاية الطلاب أنهت فعاليات مسابقة أوائل الطلاب للمرحلة الإعدادية للعام الدرسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣م والتي عقدت بمقر ديوان عام المنطقة على مدار يومين متتاليين، بواقع يوم للبنين وآخر للفتيات.

وأشار إلى النتائج النهائية لمسابقة البنين أسفرت عن فوز كل من: حسن رضا عيسى من معهد ديرب نجم، معاذ أحمد متولي من معهد ديرب نجم، أحمد عبد الحميد أحمد من معهد ديرب نجم.

وبالنسبة لمسابقة الفتيات، فازت كل من: بسمة رضا محمد من معهد الحميدية، مريم علاء محمد من معهد روحية الجندي، رؤى سعيد محمود من معهد الحميدية، حنين محمد صلاح من بني عامر.

ويشار إلى أن أعمال المسابقات تمت تحت رعاية إدارة الطلاب بقبادة محمود عبد الباقي مدير إدارة رعاية الطلاب بالمنطقة، وموجهي الأنشطة بالمنطقة.