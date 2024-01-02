تقضي على دهون البطن| فوائد تناول فاكهة الأفوكادو

الأفوكادو من الفواكة الصحية التي تعرف بفوائدها المذهلة، حيث تحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات، مما تعوض ما ينقص جسمك، لذا يلجأ إليها أصحاب المناعة الضعيفة ومتابعي الدايت، لمدهم بالفيتامينات والمساعدة على حرق الدهون الصعبة.

فوائد تناول الأفوكادو

يساعد على خفض الوزن

يشير البعض إلى أنّ فاكهة الأفوكادو مرتفعة السعرات الحرارية، لكن من الغريب أنّ البعض يذكر فوائد الأفوكادو فيما يتعلق بخفض الوزن، وذلك لأن تعد هذه الثمرة غنية بالدهون والألياف التي تساعدك على الشعور بالشبع وبالتالي تقلل استهلاك الكثير من السعرات الحرارية. في هذا السياق، أكّدت دراسة شملت 345 شحصاً أنّ تناول الألياف كان من أكثر المؤشرات تأثيراً على وزن الجسم.

الأفوكادو

تخفيض الدهون الضارة

وفق دراسة أجراها باحثون في إحدى الجامعات الأمريكية عام 2021، فإن تناول النساء ثمرة أفوكادو يوميا، ساعدهن على خفض كمية دهون البطن العميقة، هذا إلى جانب تنزيل مستويات الكوليسترول الضار.

يحمي العين

يحتوي الأفوكادو على المواد الكيميائية النباتية نفسها الموجودة في أنسجة العين، وهما اللوتين والزياكساتثين التي توفر الحماية المضادة للأكسدة من ضرر قد يلحق بالعين، بما في ذلك الأشعة البنفسجية. كذلك تساعد الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة الموجودة فيه على امتصاص مضادات الأكسدة القابلة للذوبان في الدهون.

يقي من السرطان

يحتوي الأفوكادو على مستويات عالية من المواد الكيميائية والكاروتينات ذات الخصائص المضادة للسرطان، حيث أظهرت مراجعة عام 2013 تأثير الأفوكادو الإيجابي على سرطان الثدي والفم والحلق.

تحسين صحة الهضم

تحتوي نصف ثمرة الأفوكادو على حوالي 7 جرامات من الألياف، وهي نسبة ممتازة لصحة الجهاز الهضمي وتنظيم حركة الأمعاء ومنع الإصابة الإمساك وتعزيز نمو البكتيريا الصحية، ووفقا لإحدى الدراسات الطبية فقد تبين أن تناول الأفوكادو بانتظام لمدة 12 أسبوعا أدى إلى تركيزات أقل من حمض الصفراء البرازية، وزيادة التنوع البكتيري الصحي في الجهاز الهضمي، وبالتالي الوقاية من سرطان القولون.

دعم صحة الدماغ

تساعد الدهون الأحادية غير المشبعة على حماية الدماغ من التلف، ويمكن أن تساعد أيضًا في تحسين الذاكرة والتعلم، كما يحتوي الأفوكادو على نسبة عالية من فيتامين هـ الذي يوفر وقاية من مرض الزهايمر، ويقلل احتمالات الإصابة بمرض السكري والتهابات المفاصل.