مصرع وإصابة 14 شخصا في حادث تصادم

لقي مواطن مصرعه وأصيب 13 آخرون، في حادث تصادم وقع بين سيارة ملاكي وأخري ميكروباص، بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، وتم نقل الجثة والمصابين، الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي واخري ميكروباص، بطريق القاهرة اسيوط الصحراوي الغربي عند مدخل أبو صير باتجاه القاهرة ووجود جثة ومصابين.

علي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الاسعاف الي مكان الحادث، وتبين مصرع مواطن و13 مصابا، وتم نقل الجثة والمصابين الى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.