بدأت محكمة جنايات القاهرة المعنقدة بعابدين، اليوم الثلاثاء، محاكمة 3 أشخاص لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار داخل عقار بمنطقة عابدين.

تفاصيل الواقعة بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة عابدين، تضمن ورود بلاغا من الأهالي، أفاد بتردد أشخاص مجهولين على عقار خالي من السكان في عابدين، وبالانتقال والفحص تبين قيام المتهم بالتنقيب عن الآثار.

عقب تقنين الاجراءات تم ضبط 3 متهمين من ورثة العقار حال وجودهم داخله وعثر على حفرة وأدوات تستخدم في الحفر والتنقيب.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة قررت الحبس احتياطيًا وإحالتهم للمحاكمة الجنائية.