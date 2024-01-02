أزهر الغربية يكثف جولته لمتابعة امتحانات النقل الثانوي

تفقد فضيلة الشيخ عبداللطيف حسن طلحة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الغربية الأزهرية، والدكتورفوزي نصار، مستشار اللغة الإنجليزية بقطاع المعاهد الأزهرية، اليوم لجان امتحانات الفصل الدراسي للنقل الثانوي، في وذلك ضمن المتابعات الميدانية لسير أعمال الامتحانات.

وشملت الزيارة التفقدية، لجان معهد تطاي الثانوي، ولجنة فتيات الجعفرية الثانوية بإدارة السنطة التعليمية، الي جانب لجنة بنين شوني بإدارة طنطا، لجان فتيات عزبة البكري، وفتيات وبنين سجين الثانوي.

وأكد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الغربية الأزهرية، على ضرورة الالتزام بالتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات، ‏وتوفير سبل الراحة والهدوء للطلاب، والتأكد من مطابقة الأسئلة للمناهج الدراسية، وتذليل كافة المعوقات، والتواصل المباشر مع غرفة العمليات بالمنطقة، لخروج الامتحانات بالصورة اللائقة.

وأدى طلاب الصف الأول الثانوي بالقسم الأدبي الامتحان في مادتي (القرآن الكريم والصرف)، ‏ وطلاب الصف الثاني الثانوي الأدبي الامتحان في مواد (الصرف، والمواطنة، والإنشاء)، فيما أدى طلاب الصف الأول الثانوي للقسم العلمي، الامتحان في مادتي(القرآن الكريم، والصرف) وأدى طلاب الصف الثاني الثانوي بالقسم العلمي الامتحان في مادتي (الصرف، المواطنة، والإنشاء).‏