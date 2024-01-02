الرئيس السيسي يهنئ الجالية المصرية المصرية برومانيا بالعام الميلادي الجديد

أعلن الدكتور عبدالله مباشر رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج برومانيا ونائب رئيس اتحاد الجالية المصرية فى رومانيا، ان السفير مؤيد الضلعى سفير مصر برومانيا نقل تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسى لأبناء الجالية المصرية فى رومانيا بمناسبة العام الميلادي الجديد.

وقال السفير مؤيد الضلعى تهدى السفارة المصرية برومانيا وتتشرف بأن تنقل لأعضاء الجالية المصرية في رومانيا

نص التهنئة الموجهة من رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسى،

وجاءت التهنئة كالتالي: "بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد - الإخوة والأخوات أبناء مصر بالخارج ، إنه لمن دواعي سروري أن أبعث إليكم بأصدق التهاني وأطيب الأمنيات القلبية بمناسبة بدء العام الميلادي الجديد 2024 ، داعيا الله تعالي أن يكون العام الجديد عام خير وسلام وازدهار، وأن يكون محققاً لآمالنا وطموحاتنا في مستقبل أفضل وغد مشرق لأجيالنا القادمة".

وتابع: “ أتمنى لكم النجاح والتوفيق ، ولمصرنا الغالية المزيد من التقدم والازدهار ، مع أطيب تمنياتي ، وكل عام وأنتم بخير ، وتحيا مصر عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية”.

وأعرب بالتهنئة السفير مؤيد الضلعى سفير مصر برومانيا ومولدفا واعضاء سفارة جمهورية مصر العربية في رومانيا في هذه المناسبة لأبناء الجالية المصرية فى رومانيا عن خالص تمنياتها بالتوفيق والرقى.



وتقدم د. عبد الله مباشر رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج فرع رومانيا بالتهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي قال فيها: “ بالاصالة عن نفسى ونيابة عن الاتحاد العام للمصريين بالخارج فرع رومانيا اتقدم بخالص الشكر والتقدير والتهاني للرئيس عبدالفتاح السيسى على تهنئة فخامته المعبرة والرقيقة فلم ينسى فخامته رغم مشاغله أبناء مصر من الجالية المصرية برومانيا فى بمناسبة العام الميلادي الجديد ”2024.



وتابع: " كما اتقدم بكل التحية والشكر والتقدير للسفير النشط مؤيد الضلعى سفير جمهورية مصر العربية برومانيا ومولدوفا والمستشارة الاستاذة مروة شعير نائب السفير والعقيد اركان حرب تامر بيبرس ملحق الدفاع المصرى برومانيا ، والمستشار دكتور نادر شبل قنصل مصر برومانيا واعضاء السفارة المصرية برومانيا الذين يعملون من أجل نجاح الجاليه المصريه وتذليل كافه المعوقات التي تواجه الجاليه المصريه في رومانيا من خلال مد جسور التعاون والتفاهم والمحبه بين الجميع لتكون الجاليه المصريه نبراس مضىء ينير رومانيا وجعل كل فرد في الجاليه مثلا يحتذى به لمصر لتوضح للعالم كله مدي عظمه المصريين في كل مكان موجودين فيه من العالم، وكل عام والشعب المصرى بخير في كل مكان من أنحاء العالم، وجميع أبناء مصر والعالم بخير وسلام".