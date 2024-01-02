تداول 8 آلاف طن بضائع و 700 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن، وتم تداول 8000 طن بضائع عامة ومتنوعة و 700 شاحنة بضائع و80 سيارة، وشملت حركة الواردات 2000 طن بضائع عامةومتنوعة و420 شاحنةبضائع، و77 سيارة بينما شملت حركة الصادرات 6000 طن بضائع عامةومتنوعة و280 شاحنةبضائع، و3 سيارات.



ويستعد ميناء سفاجا البحري اليوم، لاستقبال السفينتين دليلة والحرية و استقبل الميناء أمس السفينة بوسيدون اكسبريس و غادرت الميناء السفينتين امل وبوسيدون اكسبريس، كما شهد ميناء نويبع البحري تداول 2100 طن بضائع. عامة ومتنوعة و287شاحنة بضائع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر ) للسفينتين ايلة واور . ويستعد ميناء بورتوفيق اليوم لمغادرة السفينتين كلينا والنوي اكسبريس متجهة إلى جدة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1500 راكبا بموانيها .



يأتي ذلك فى اطار تعليمات وزير النقل المهندس كامل الوزير، بتقديم كافة التسهيلات لأعمال الصادرات والواردات بالموانى المصرية حققت موانى البحر الاحمر تداول 484 الف طن بضائع عامة بموانى الهيئة خلال شهر نوفمبر الماضى حيث سجلت الصادرات تفوق ملحوظ بكمية تداول 285 الف طن بنسبة زيادة 39 % عن صادرات الفترة المثيلة للعام الماضى2022 كما حققت زيادة بنسبة 43 % عن الواردات خلال نفس الفترة التي سجلت 199 الف طن.



وشهد ميناء سفاجا تداول 333 الف طن بضائع بنسبة زيادة 6% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 177 الف طن وصادر 156 الف طن، بينما شهد ميناء السويس تداول 41 الف طن بنسبة زيادة 935% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 6 آلاف طن و صادر 35 الف طن بضائع، فيما شهد ميناء نويبع تداول 50 الف طن بضائع بكمية وارد 16 الف طن وصادر 34 الف طن بضائع وشهد ميناء الحمراوين تصدير 60 الف طن فوسفات .



ووجه اللواء مهندس محمد عبدالرحيم رئيس الهيئة، بتقديم كافة التسهيلات لأعمال الصادرات والواردات وتنشيط حركة تداول شاحنات البضائع وتوفير كافة الخدمات للسفن المتراكية على الارصفة مشيرا الى أن زيادة الصادرات عن الواردات بموانئ الهيئة يأتي نتيجة لاهتمام القيادة السياسية بتطوير الموانئ المصرية وربطها بمناطق التنمية بالمحافظات من خلال شبكة الطرق التي تربط المحافظات بالموانئ الرئيسية و كذا اعمال التطوير التي تمت بموانئ الهيئة وزيادة مساحتها وانشاء الساحات وتطوير منظومة العمل بالموانئ بالتنسيق مع اعضاء المجتمع المينائى وقيام الهيئة بتقديم كافة التسهيلات للشركات الملاحية لجذب المزيد من الخطوط الملاحية

