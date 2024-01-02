الثلاثاء 02 يناير 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

لو رصديك خلص.. طريقة استلاف رصيد من العداد مسبق الدفع

كارت شحن عداد الكهرباء
كارت شحن عداد الكهرباء مسبق الدفع

يتعرض الكثير من المواطنين إلى انقطاع التيار الكهربائي بشكل مفاجئ عقب انتهاء شحن كارت العداد الكهربائي مسبق الدفع، ولكن لتلاقفي ذلك يمكن حل المشكلة بالاستلاف من عداد الكهرباء لحين إعادة شحن الكارت مرة أخرى.

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خطوات استبدال كارت الكهرباء للعداد مسبق الدفع حال تلفه أو فقدانه

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أفضل موعد لشحن عداد الكهرباء مسبق الدفع

الاستلاف من كارت شحن عداد الكهرباء مسبق الدفع

ويمكن الاستلاف من كارت شحن عداد الكهرباء مسبق الدفع عن طريق وضع الكارت بشكل مقلوب في العداد مرة أخرى، ليتم الاستلاف لمهلة لا تزيد عن 48 ساعة فقط، ويتم خصم القيمة التي تم استلافها من عداد الكهرباء لمدة 48 ساعة عقب شحن كارت العداد مرة أخرى، وإدخاله في العداد.

طريقة استخراج بدل فاقد لكارت الكهرباء

في البداية يتوجه المواطن لشركة توزيع الكهرباء التابع لها المشترك.

توفر صورة من العداد موضح بها رقم العداد.

توفر صورة من بطاقة الرقم القومي والأصل للاطلاع عليها.

كتابة إقرار كتابي يشير إلى فقد الكارت.

وجود إيصال شحن سابق أو كود المشترك

يقوم الموظف المختص بشركة توزيع الكهرباء بفحص المستندات المقدمة

أخيرًا يتم استيفاء طلب إستخراج كارت شحن بدل فاقد أو بدل تالف، ويتم سداد الرسوم.

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خطوات استبدال كارت الكهرباء للعداد مسبق الدفع حال تلفه أو فقدانه
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