إصابة 4 أشخاص بينهم فتاة في مشاجرة أبناء العمومة بدار السلام

شهد مركز دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج وقوع مشاجرة بين أبناء العمومة بسبب خلافات الجيرة نتج عنها إصابة عامل زراعي في منتصف العقد الرابع من العمر بطلق ناري بالفخذ الأيمن ونجل شقيقه في الثامنة عشرة من عمره بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم طرف أول وإصابة عامل زراعي في العقد الثاني من العمر وشقيقته بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم طرف ثان وجرى ضبط طرفي المشاجرة والسلاح المستخدم ونقلهم لمستشفتي دار السلام المركزي وسوهاج الجامعي لتلقي العلاج وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .





تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي مركز شرطة دار السلام بلاغًا بوجود مشاجرة ومصابين دائرة المركز .





إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمكان الواقعة وبالفحص تبين أن طرفيها كل من :- طرف أول "مأمون . ر . ع . ع" 35 سنة عامل زراعي مصاباً " بطلق ناري بالفخذ الأيمن وتم نقله لمستشفي سوهاج الجامعي ونجل شقيقه "النوبي . ق . ر . ع" 18 سنة عامل زراعي مصاباً بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم .

وطرف ثان "يوسف . ز . ع . ع" 21 سنة عامل زراعي مصاباً بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وشقيقته "حنان . ز . ع . ع" 20 سنة لا تعمل مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم الطرفان أبناء عمومة ومقيمان بذات الناحية .





تم ضبط طرفـي المشاجرة وبحوزة الأول من الطرف الثاني [ فرد روسي محلي الصنع ] وبسؤالهما تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما علي الآخر بالضرب وقيام الأول من الطرف الثاني

بإحداث إصابة الأول من الطرف الأول من السلاح المضبوط بحوزته بسبب خلافات الجيرة .





تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .