إصابة طالب ببتر القدم اليسرى أثناء محاولته استقلال قطار روسي بسوهاج

أصيب طالب في التاسعة عشرة من عمره يقيم بدائرة مركز طما شمال محافظة سوهاج ببتر بقدمه اليسرى سقط بين الرصيف وقطار أثناء محاولته إستقلال قطار روسي عقب تحركه من محطة سكة حديد سوهاج وجرى نقله لمستشفى سوهاج الجامعي وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .





تلقى اللواء مدير أمن سوهاج إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول سوهاج يفيد بورود محضرا للقسم من قسم شرطة النقل والمواصلات بسوهاج يتضمن بلاغ ناظر محطة سكة حديد سوهاج بأنه أثناء محاولة "مينا . م . م . د" 19 سنة طالب ومقيم دائرة مركز طما إستقلال القطار روسي [ الأقصر – القاهرة ] عقب تحركه من محطة سكة حديد سوهاج إنزلقت قدماه وسقط بين الرصيف والقطار مما أدي لحدوث إصابته بتر بالقدم اليسرى وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعي .





تحركه عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .