مليون و٢٥ ألف طالب وطالبة يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الأول بالدقهلية

الانتهاء من كافة الاستعدادات

أنهت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية كافة الاستعدادات النهائية لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجديد ، حيث سيؤدي الاختبار الذي سينطلق من 9 وحتى 25 يناير الجاري حوالي مليون و25 ألف طالب وطالبة .

أسئلة الاختبار

وأوضح ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية أن مديرية التربية والتعليم ،أنهت كافة الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية المقرر انطلاقها يناير الجاري ، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من وضع أسئلة الامتحان وفق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية، مؤكدا على أن الأسئلة راعت مستويات الطلاب المختلفة ومتدرجة من حيث الصعوبة وخاطبت كل المستويات المعرفية للطلاب والأسئلة من المنهج الدراسي للفصل الدراسي الأول.

قوائم الطلاب

ولفت شعبان إلى أنه تم الانتهاء من كافة إجراءات عقد الامتحانات حيث تم تشكيل الكنترولات وإعداد قوائم الطلاب وأرقام الجلوس، إضافة إلى إعداد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية، مؤكدا أن امتحانات الشهادة الإعدادية مسؤولية جسيمة ، وأضاف بأن أي خلل يحدث في الامتحانات سوف يحاسب عليه كل من يقصر، حيث سيتم تطبيق قواعد وضوابط صارمة بحيث يتم حرمان أي طالب يقوم بتصوير أسئلة أو إجابات ونشرها على جروبات الغش ومواقع التواصل الاجتماعي.

تجهيز المدارس

يذكر بأن وكيل الوزارة وجه مديري الإدارات التعليمية بتجهيز المدارس بكافة الإمكانيات اللازمة لأداء الامتحانات من أثاث وإضاءة جيدة وتهوية جيدة مع ضرورة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية للطلاب، حيث يتم تعقيم المدارس يومياً خلال فترة الامتحانات ، وتم مخاطبة هيئة التأمين الصحي لتوفير زائرة صحية داخل المدارس فترة الامتحانات وتم عقد بروتوكول مع مديرية الأمن لتأمين أوراق الأسئلة .