تنمية مهارات ذوي القدرات والهمم بمركز شباب ناصر

واصل مكتب قادرون بإختلاف بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، تدريبات مركز الفنون وتنمية الإبداع بمركز شباب ناصر، والذي يتم تنفيذه بهدف تنمية مهارات ذوي القدرات والهمم بمحافظة الشرقية، ودعمهم بمختلف الانشطة «رياضية، فنية، فن تعبيري، مشغولات يدوية».

ويضم المركز من ذوي القدرات والهمم من أصحاب الاعاقات «العقلية، المكفوفين، الحركي، الصم وضعاف السمع».

ويتم تنفيذ التدريبات يومي الاثنين الساعة ٤ عصرا، والجمعة الساعه ١٠ صباحا من كل أسبوع بمركز شباب ناصر بالزقازيق،

يأتي ذلك طبقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وبإشراف الدكتور محمود عبد العظيم وكيل الوزارة.