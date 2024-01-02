حساب المواطن.. رابط الاستعلام عن نتائج الأهلية لشهر يناير

برنامج حساب المواطن.. مع الأيام الأولى في العام الجديد زادت معدلات البحث عن حساب المواطن، حيث يهتم الكثير من المواطنين السعوديين بمعرفة نتائج الأهلية الخاصة بهم ومدى استحقاقهم لدعم حساب المواطن الشهري الذي يساعدهم على مواجهة أعباء الحياة مع الحالة الاقتصادية الغير مستقرة عالميًا والتي ترتفع على أثرها الأسعار.

حساب المواطن..طريقة الاستعلام عن نتائج الأهلية

وكشف برنامج حساب المواطن عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "X" تويتر سابقًا، صدور نتائج الأهلية للدورة 74 الخاصة بشهر يناير 2024.

ودعا البرنامج المسجلين في حساب المواطن الاطلاع على نتائج الأهلية من خلال البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي: https://eservices.ca.gov.sa/#/login

تمديد العمل بآليات برنامج حساب المواطن الحالية واستمرار التسجيل

يذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبناء على ما رفعه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، قد وجَّه بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن بآلياته الحالية وذلك للمستفيدين منه، بجانب الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي ولك حتى نهاية العام الحالي 2024م، كما وجه باستمرار التسجيل في برنامج حساب المواطن 2024، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

كما اصدر العاهل السعودي قرار باستمرار الدعم الأضافي وذلك بالرغم من وجود عجز في الميزانية، حيث يهدف استمرار التسجيل ببرنامج حساب المواطن، إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتوسيع دائرة المستحقين من الدعم المخصص ممن تنطبق عليهم شروط الأهلية والاستحقاق، خاصة مع حالة التضخم التي يشهدها العالم الفترة الأخيرة.

وكان تقديم الدعم الإضافي لمستفيدي برنامج حساب المواطن، جاء امتدادًا للتوجيه الملكي السابق والذي بدأ منذ شهر يوليو في عام 2022م.

موعد إيداع دعم حساب المواطن لشهر يناير

ومن المقرر أن يتم إيداع دعم شهر يناير من حساب المواطن في موعده الرسمي وهو اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، والموافق يوم الأربعاء 10 يناير 2024م.