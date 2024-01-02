أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 2 - 1- 2024 في سوق الصاغة

استقرت أسعار الذهب (المشغولات الذهبية) في التعاملات الصباحية، اليوم الثلاثاء 2 يناير 2024، في الأسواق المصرية ومحال الصاغة، ليسجل متوسط سعر عيار "21"، الأكثر انتشارًا، سعر 3185 جنيه لسعر الجرام الواحد من دون المصنعية، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية.

وما زالت أسعار الذهب في مرحلة تذبذبات متتالية في الأسواق المصرية، إذْ شهدت في الأيام الماضية ارتفاعًا كبيرًا، ثم عكست طريقها نحو التراجعات المتتالية في الفترة الأخيرة.

استقرت أسعار الذهب في التعاملات الصباحية 2 يناير، ليسجل متوسط سعر عيار "21" عند مستوى سعر 3185 جنيها، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى 3640 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعر عيار "22" مستوى 3336 جنيهًا.

وسجل متوسط سعر عيار "18" عند مستوى سعر 2730 جنيها، في حين بلغ متوسط سعر عيار "14" عند مستوى سعر 2123 جنيها، فيما بلغ متوسط سعر عيار "12" عند مستوى سعر 1820 جنيهًا، بينما بلغ متوسط سعر عيار "9" عند مستوى سعر 1365 جنيهًا، وحققَّ سعر الجنيه الذهب عند مستوى سعر 25480 جنيه، فيما بلغ السعر العالمي للذهب نحو 2064 دولارًا للأوقية.

