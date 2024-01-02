هداف الدوري الانجليزي.. محمد صلاح يتصدر القائمة ويشعل ترندات جوجل

هداف الدوري الإنجليزي.. من أكثر ما يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة اليوم، وذلك بعد تصدر محمد صلاح نجم ليفربول والمنتخب المصري، ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد تألقه في مباراته الأخيرة أمس.





وتصدر هداف الدوري الانجليزي محرك البحث جوجل بمصر والمملكة العربية السعودية، بعد نجاح محمد صلاح في لقاء فريقه ليفربول أمام نيوكاسل يونايتد مساء أمس الإثنين ضمن مباريات الجولة 20 من البريميرليج، في تسجيل هدفين ليحقق الفوز ويرفع رصيد نقاطه ويحتل مركز الصدارة في ترتيب الدوري الانجليزي.

وكان ليفربول فاز على نظيره نيو كاسل يونايتد بأربع أهداف مقابل هدفين، ليصل بعدها رصيد محمد صلاح إلى 14 هدفًا ويتساوى في ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي مع هالاند نجم نادي مانشستر سيتي.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

محمد صلاح..نادي ليفربول برصيد 14 هدفا إيرلينج هالاند.. نادي مانشستر سيتى برصيد 14 هدفا. دومينيك سولانكي.. نادي بورنموث برصيد 12 هدفا. سون هيونج مين.. نادي توتنهام برصيد 12 هدفا. جارود بوين .. نادي وست هام يونايتد برصيد 11 هدفا. هوانج هي تشان .. نادي ولفرهامبتون - 10 أهداف. أولي واتكينز .. نادي أستون فيلا برصيد 9 أهداف. ألكسندر إيزاك ..نادي نيوكاسل برصيد 9 أهداف. كولر بالمر .. نادي تشيلسى برصيد 8 أهداف. كالوم ويلسون .. نادي نيوكاسل يونايتد برصيد 7 أهداف.

وفي سياق متصل يستعد محمد صلاح نجم كرة القدم العالمي، للعودة إلى وطنه القاهرة صباح اليوم الثلاثاء الموافق 2 يناير، للانضمام لمعسكر المنتخب الوطني لانضمامه لبطولة كأس أمم الأفريقيا.