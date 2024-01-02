أسماء تستحق المتابعة في كأس أمم أفريقيا: حراس المرمى

قبل أيام قليلة من انطلاق كأس الأمم الافريقية يوم ١٣ يناير الحالي في العاصمة الايفوارية ابيدجان نقدم لكم وعلى مدار أربعة حلقات سلسلة مقالات حول النجوم الكبار التي تستحق المشاهدة والمتابعة في الحدث الكروي الأكبر في القارة السمراء والتي نبدأها اليوم بحراس المرمى الكبار في المنتخبات الافريقية .

إدوارد ميندي ( السنغال ) :

منذ انتقاله خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية من نادي تشيلسي الأنجليزي إلى نادي أهلي جدة السعودي مقابل ١٦ مليون جنية أسترليني نجح الحارس السنغالي ادوارد ميندي في الحفاظ على شباكه نظيفة في ١١ مباراة في الدوري السعودي من أصل ١٩ مباراة . ادوارد ميندي كان له دور كبير في حصول السنغال على لقبها الأفريقي الاول في الكاميرون قبل عامين بتألقه في ركلات الترجيح امام منتخب مصر ليحسم اللقب لصالح اسود التيرانجا كما نجح في الحصول على لقب افضل حارس في البطولة .

ميندى والذي كان أفضل حارس غي اخر نسختين لكأس الامم الافريقية يسعى هذا العام لمواصلة تألقه والحصول على لقب افضل حارس للنسخة الثالثة على التوالي ومحاولة مساعدة اسود التيرانجا في تحقيق اللقب للمرة الثانية على التوالي .

ياسين بونو ( المغرب ) :

حارس الخبرة المغربي صاحب ال ٣٢ عاما والذي بدأ مشواره الدولي قبل عشرة أعوام يبدو عازما على قيادة أسود الأطلس للحصول على لقب كأس الأمم الافريقية للمرة الاولى منذ عام ١٩٧٦ .

العام الماضي يبدو وكأنه عاما رائعا لبونو الذي قاد منتخب المغرب للتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم في قطر ٢٠٢٢ في إنجاز غير مسبوق في تاريخ الكرة الأفريقية والكرة العربية ثم الحصول على لقب الدوري الأوربي مع أشبيلية الأسباني والانتقال بعدها إلى نادي الهلال السعودي في أغسطس الماضي واخيرا اختياره حارس العام في القارة الافريقية في استفتاء الاتحاد الأفريقي لكرة القدم .

ياسين بونو قدم ادائا مع نادي الهلال منذ انتقاله للزعيم حيث نجح في الخروج بشباك نظيفة في ١٢ مباراة من أصل ١٩ مباراة خاضها في الدوري السعودي للمحترفين .

محمد الشناوي ( مصر )

احد اهم الحراس في القارة الافريقية على الرغم من عدم وجود سجل دولي طويل حيث بدأ مشواره الدولي قبل أقل من خمس سنوات لكنه نجح في تثبيت اقدامه كحارس اساسي للفراعنة ولا ينافسه حاليا في مركزه اي حارس أخر .

الشناوي مر بذكريات ليست طيبة في أمم الافريقية الأخيرة حيث اصيب في مباراة دور ال ١٦ امام منتخب كوت ديفوار و شاهد باقي مباريات المنتخب المصري وهو مصاب ليتألق بديله محمد أبو جبل ويقود الفراعنة إلى المباراة النهائية .

يسعى الشناوي لرفع كأس الأمم الافريقية ليكون لقبه الدولي الاول مع منتخب مصر قبل استئناف مشوار تصفيات كأس العالم والتأهل مع الفراعنة إلى المونديال الأمريكي ٢٠٢٦ .