طعنها بسكين وحرق منزلها.. حبس المتهم بقتل ستينية بشبين القناطر

أمرت جهات التحقيق بشبين القناطر، بحبس المتهم بقتل ربة منزل تبلغ من العمر 65 عاما، 4 أيام على ذمة التحقيقات ،حيث تسلل عاطل إلى منزلها في قرية القشيش بشبين القناطر؛ لسرقة متعلقاتها، وعندما شعرت به طعنها بالسكين حتى الموت، ثم أشعل النيران في منزلها لإخفاء معالم جريمته وفرا هاربا، إلا أن الأهالي أسرعوا لإخراج الجثة ونقلها لمستشفى شبين القناطر العام، وألقى القبض على المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

طعنها بسكين وحرق منزلها ..حبس المتهم بقتل سيتينة بشبين القناطر

وتلقى رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر، بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة ربة منزل داخل منزلها ووجود حريق بالمنزل، وتم إخطار مديرية أمن القليوبية، فانتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، وتبين أن المتوفاة تدعى "ن ح ا " 65 سنة، حيث قام عاطل جارها بالتسلل إلى منزلها ليلا لسرقة متعلقاتها، واستولى على قرط ذهبي وهاتف محمول، وعندما شعرت بها المجني عليها، طعنها بالسكين وأسرع هاربا بعدما أشعل النيران في المنزل.

وتم القبض على المتهم وأرشد عن الأداة المستخدمة في الواقعة والمسروقات، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، والتي أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المتوفاة والتصريح بالدفن عقب ذلك، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المتوفاة والتحفظ على المتهم وأداة الجريمة.

الاستعلام عن حالة مصاب حادث طوخ

أمرت جهات التحقيق ، بالاستعلام عن حالة الشخص المصاب ، في حادث تصادم دراجة نارية وسيارة ملاكي على طريق عرب الغديري – طوخ، دائرة مركز شرطة طوخ، وأسفر الحادث عن إصابة قائد الدراجة وتم نقله إلى المستشفى، فيما تم التحفظ على الدراجة والسيارة، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة طوخ، بتلقيه إشارة من المستشفى بوصول جمال م ي، مصابا بنزيف في المخ والبطن وفي غيبوبة، وتم إخطار مدير أمن القليوبية.

انتقل رئيس مباحث المركز وتبين وقوع حادث تصادم بين دراجة نارية قيادة المصاب وسيارة ملاكي بمدخل قرية السبيل على طريق عرب الغديري – طوخ، بسبب الشبورة ما أسفر عن إصابة قائد الدراجة وتم نقلة للمستشفى، وتحرر المحضر اللازم.