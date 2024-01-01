شوه سمعة زوجته.. أول تعليق من حلمي بكر ردًا على تصريحات مصطفى كامل المسيئة

خرج الموسيقار حلمي بكر عن صمته ليعلق على السجال الحاد بين زوجته سماح القرشي، وبين الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، الذي أثار جدلًا واسعًا خلال الساعات الأخيرة، وذلك من خلال رسالة وصلتها زوجته عبر مداخلتها الهاتفية مع الإعلامية نهال طايل ببرنامج "تفاصيل".

حلمي بكر يخرج عن صمته بعد إساءة مصطفى كامل لزوجته سماح القرشي

صرحت القرشي أن زوجها حلمي بكر يشعر باستياء وغضب شديد من تصريحات مصطفى كامل المسيئة لها وهجومه عليها المتكرر، ما دفعه لرفض العلاج داخل مستشفى نقابة المهن الموسيقية، حيث قالت: "حلمي قال عيب اللي بيحصل ده ومينفعش".

حلمي بكر

وكانت قدمت سماح القرشي، زوجة الموسيقار حلمي بكر، بلاغًا رسميًا بمديرية أمن الجيزة، اليوم الاثنين، ضد الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، اتهمته فيه بالتشهير بها والإساءة إلى سمعتها.

وتضمن نص البلاغ تصريحات مطفى كامل التي أدلى بها خلال حوارات صحافية، وكشف خلالها إنه صديق شخصي للموسيقار حلمي بكر، وكان يدافع عنه حتى ضد البلطجية الذين كانت تستأجرهم زوجته لضربه.

حلمي بكر وابنته

ومن المقرر أن تنظر النيابة العامة في بلاغ زوجة حلمي بكر، وتحقق مع مصطفى كامل في اتهامه بالتشهير والإساءة إلى سمعتها.

وكان نقيب الموسيقيين مصطفى كامل قد رد على اتهامات زوجة حلمي بكر، قائلًا: "مش عاوز أتكلم عشان هخرب الدنيا، ولما كانت بتجيبله بلطجية، دافعت عنه وأرسلت لها الشرطة، ويشهد على ذلك شقيق حلمي والمنتج أحمد فوزي، وأنا أكثر واحد عارف كواليس عنها ولكن مش هتكلم دلوقتي".

مصطفى كامل وسماح القرشي

في الوقت نفسه، تمنى مصطفى كامل الشفاء العاجل لصديقه الموسيقار حلمي بكر، مشددًا على أنه يقف بجانبه في كل أزماته سواء الصحية أو غيرها، وليس هناك أي شيء يحدث معه من مجلس إدارة نقابة الموسيقيين إلا بعلمه وتخطيطه.

كما أكد نقيب الموسيقيين على حرصه على التدخل في حل أزمة النصب الأخيرة التي تعرض لها حلمي بكر، قائلاً: "هفضل أدافع عنه طول الوقت".

مصطفى كامل

على صعيد آخر، قررت وزارة الصحة علاج الموسيقار حلمي بكر على نفقة الدولة، بعد تدهور حالته الصحية مؤخرًا حسبما ذكرت زوجته الحالية سماح القرشي، ومن المقرر أن يتم نقله إلى إحدى مستشفيات القوات المسلحة خلال الساعات المقبلة.

وصرحت زوجة حلمي بكر بأنها قد تلقت اتصالا هاتفيًا من أحد المسؤولين بوزارة الصحة، أبلغها بقرار علاجه على نفقة الدولة الصادر من الوزارة، مشيرة إلى إنها لم تقرر بعد موعد نقله إلى المستشفى، لبداية تلقي العلاج المناسب.

حلمي بكر

وكان الملحن حلمي بكر قد خرج عن صمته لأول مرة، ليكشف ما وراء الكواليس منذ بداية مرضه، بشأن أزمته مع نقابة المهن الموسيقية، وتسببهم في تدهور حالته الصحية.

حلمي بكر يكشف سر رفضه العلاج بمستشفى تابعة لنقابة المهن الموسيقية

وصرح حلمى بكر بأنه يرفض العلاج مرة أخرى داخل مستشفى نقابة المهن الموسيقية، وذلك بعدما أجبروه على دفع 150 ألف جنيه المرة السابقة، مضيفًا: " نصبوا عليا وخدوا مني المبلغ ده في شهر واحد بس، ده غير إني أنا دخلت المستشفى سليم في شهر 2 طلعت على كرسي متحرك وحسبي الله ونعم الوكيل فيهم".

حلمي بكر ومصطفى كامل

حقيقة إصابة حلمي بكر بالشلل والزهايمر

أثار مرض حلمي بكر جدلًا واسعًا خلال الساعات الأخيرة، بعد تداول صوره من أحدث ظهور له وهو يجلس على كرسي متحرك بسبب فقدانه القدرة على الحركة نهائيًا، ما أثار قلق جمهوره متسائلين عن حقيقة الأمر.

سرعان ما كشفت سماح القرشي زوجة حلمي بكر عن طبيعة مرضه وتطورات حالته الصحية، مشيرة إلى أنه تعرض لأزمة صحية مفاجئة أفقدته القدرة على تحريك قدميه وذراعيه، وذلك بعد مروره بأزمة نفسية إثر الصدمة التي تعرض لها بعد استيلاء مدير أعماله نور أبو حساب، على مليوني و280 ألف جنيه.

حلمي بكر

سر جلوس حلمي بكر على كرسي متحرك

ونفت زوجة حلمي بكر إصابته بالشلل الحركي حسبما تداول البعض، موضحة أنه كان يعاني منذ فترة من تعب بسيط في القلب، وكان يستطيع تحريك قدميه وذراعيه بشكل كامل، ولكنه فقد قدرته على الحركة في الوقت الحالي، ويجلس على كرسي متحرك طوال الوقت.

كما أشارت القرشي إلى أن زوجها حلمي بكر يرفض دخول المستشفى مجددًا، لأنه يعتقد أنها السبب وراء تدهور حالته الصحية فدائمًا يقول لها: "آخر مرة دخلت سليم طلعت عاجز".

حلمي بكر على كرسي متحرك

ونفت زوجة حلمي بكر إصابته بألزهايمر حسبما زعم البعض مؤخرًا، مؤكده أنه بصحة جيدة، ويتمتع بكامل قواه العقلية، ولازال يتذكر كل شيء، مضيفة: "حلمي بكر في وعيه بس هو مبيقدرش يتحرك من على السرير وجسديًا مش أحسن حاجة".

وتابعت زوجة حلمي بكر: "لسه كان من يومين نادية مصطفى وعاطف إمام هنا وبيتكلموا معاه وهو فاكر كل حاجة وكان بيتناقش معاهم في الفن وآخر تطورات الوسط الفني والأعمال الفنية الحالية.

حلمي بكر ومصطفى كامل

كواليس تعرض حلمي بكر للسرقة من مدير أعماله

وكان الموسيقار حلمي بكر قد تعرض للسرقة على يد مدير أعماله نور أبو حساب، حيث اقترض من حسابه دون علمه، مبلغا ماليا قدره حوالي 2 مليون و280 ألف جنيه، الأمر الذي اكتشفته أسرة بكر عن طريق البنك.

وقالت القرشي زوجة حلمي بكر عن كواليس اكتشافهم الواقعة: "روحنا نسأل عن الفوايد في البنك، قالولنا مش موجودة أنتو عاملين قرض".