نجاح جديد يضاف لفريق قسم القسطرة القلبية بمجمع الإسماعيلية الطبى

تعد تقنية "TAVI" من أحدث ما توصل إليه العلم الحديث في تقنيات تغيير صمامات القلب دون تدخل جراحى

قدمنا الحالة السادسة عشر التي يتم فيها استخدام هذا النوع من التقنيات بمجمع الإسماعيلية الطبي .

ويناسب هذا النوع من العمليات المرضى الذين تجاوزو الستين ولديهم مشكلات في أحد صمامات القلب ، حيث تتميز بقلة مضاعفاتها وأعراضها الجانبية مقارنة بالعمليات التقليدية.

وتتكلف تقنية التافي فى القطاع الخاص أكثر من 600 ألف جنيه ، بينما توفرها منظومة التأمين الصحى الشامل بنسبة مساهمة 400 جنيه فقط .