حميد الشاعري يشعل الأجواء بنوستالجيا التسعينات في احتفالات رأس السنة الجديدة 2024

أحيا الفنان حميد الشاعري حفلًا غنائيًا استثنائيًا بمناسبة احتفالات رأس السنة الميلادية الجديدة 2024، بأحد فنادق القاهرة الكبرى، وسط حضور جماهيري كامل العدد.

حميد الشاعري يسرق الأضواء في احتفالات رأس السنة

تفاعل الجمهور في الحفل، مع أغاني حميد الشاعري العابرة للزمن، مسترجعين معه نوستاليجيا التسعينات، التي قدم خلالها مجموعة من الأغاني العالقة في أذهانهم حتى اليوم.

حميد الشاعري

ومن أبرز الأغاني التي غناها حميد الشاعري خلال الحفل الذي استمر حتى الساعات الأولى من صباح اليوم، أغنيات "روح السماره"، و"عيني"، و"جلجلي"، و"عايش بيك"، و"عودة"، و"قشر البندق".

حميد الشاعري

حققت الحفلة رواج كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، وردود فعل إيجابية من الجمهور الذي طالب حميد بتقديم المزيد من الحفلات خلال الفترة المقبلة.

في الوقت نفسه شارك في الحفل عدد آخر من النجوم أبرزهم الفنان مدحت صالح.