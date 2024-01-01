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رئيس حزب الوفد
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

حميد الشاعري يشعل الأجواء بنوستالجيا التسعينات في احتفالات رأس السنة الجديدة 2024

حميد الشاعري
حميد الشاعري

أحيا الفنان حميد الشاعري حفلًا غنائيًا استثنائيًا بمناسبة احتفالات رأس السنة الميلادية الجديدة 2024، بأحد فنادق القاهرة الكبرى، وسط حضور جماهيري كامل العدد.

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للأسبوع‭ ‬الثاني‭ .. ‬حميد‭ ‬الشاعري‭ ‬يتصدر‭ ‬احتفالات‭ ‬الموسيقى‭ ‬العالمية

حميد الشاعري يسرق الأضواء في احتفالات رأس السنة

تفاعل الجمهور في الحفل، مع أغاني حميد الشاعري العابرة للزمن، مسترجعين معه نوستاليجيا التسعينات، التي قدم خلالها مجموعة من الأغاني العالقة في أذهانهم حتى اليوم. 

حميد الشاعري

ومن أبرز الأغاني التي غناها حميد الشاعري خلال الحفل الذي استمر حتى الساعات الأولى من صباح اليوم، أغنيات "روح السماره"، و"عيني"، و"جلجلي"، و"عايش بيك"،  و"عودة"، و"قشر البندق".

حميد الشاعري

حققت الحفلة رواج كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، وردود فعل إيجابية من الجمهور الذي طالب حميد بتقديم المزيد من الحفلات خلال الفترة المقبلة.

في الوقت نفسه شارك في الحفل عدد آخر من النجوم أبرزهم الفنان مدحت صالح.

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