حصاد وزارة السياحة والآثار عام ٢٠٢٣

• حزمة من الحوافز لتشجيع قطاع السياحة للتوسع فى الاستثمار الفندقى

• إنشاء ٥٤٤٣ غرفة فندقية جديدة وصدور ٧٠٤ تراخيص

• تدريب ٤٣ ألف عامل بالوزارة فى جميع القطاعات

• تشكيل لجنة برئاسة الوزير لمناقشة الاستراتيجية العامة لتنشيط وتحفيز السياحة

• تجديد العمل ببرنامج تحفيز الطيران العارض

• جهود كبيرة لهيئة تنشيط السياحة لجذب مزيد من الحركة الوافدة

• إطلاق حملة دولية جديدة لمصر فى الأسواق الرئيسية

• تحركات عاجلة لطمأنة شركات الطيران ومنظمى الرحلات على عدم تأثر الوضع السياحى بالأحداث الجارية فى غزة لضمان تدفق الحركة الوافدة

• ٥٠ مليار جنيه مبادرة من الحكومة لبناء غرف فندقية جديدة

• الاستعانة بشركة دولية متخصصة فى العلاقات العامة لتحسين الصورة الذهنية لمصر كواجهة سياحية آمنة

أصدرت وزارة السياحة والآثار، تقريرًا عن حصاد عمل الوزارة خلال العام المنقضى 2023، وتضمن ذلك عددًا من الإجراءات التنظيمية والقرارات التى أثرت فى عمل الوزارة والجهات التابعة، حيث ذكر التقرير موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المنشآت الفندقية والسياحية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2022، وصدور قرار وزاري باعتماد الاشتراطات والمعايير المصرية الخاصة بتقييم الفنادق البيئية (Ecolodge)، وذلك بما يتماشى مع معايير تصنيف المنشآت الفندقية (HC) والتى تم وضعها بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية، واستمرار تنظيم وتنفيذ رحلات موسم العمرة حتى نهاية شهر شوال لأول مرة.

وتابع التقرير: «تم إصدار قرارات وزارية بترخيص تشغيل 7 منشآت فندقية جديدة بعدد من المحافظات السياحية (أعداد الغرف الفندقية خلال الفترة من يونيو 2022 وحتى يونيو 2023 شهدت زيادة حوالى 4000 غرفة فندقية)، والانتهاء من تقييم وترخيص ثلاث منشآت فندقية بيئية فى واحة سيوة بمحافظة مطروح، وهى أول فنادق بيئية يتم تقييمها وفقًا للاشتراطات والمعايير المصرية لتقييم الفنادق البيئية Ecolodge، وكذا الانتهاء من إجراءات الترخيص السياحى لـ30 منشأة سياحية جديدة (مطاعم سياحية) بعدد من المحافظات السياحية».

كما تم تقنين أوضاع 12 مركز سفارى جبلى بمحافظتى جنوب سيناء والبحر الأحمر، حيث تم منح الترخيص السياحى لعدد 4 منها، ومنح تصاريح مؤقتة لعدد 8 مراكز أخرى تمهيدًا لاستكمال بعض الاشتراطات اللازمة لاستصدار التراخيص، وأيضاً حصلت 264 منشأة فندقية بجنوب سيناء، والبحر الأحمر، والسويس، والعين السخنة، والقاهرة، والجيزة، والأقصر، وأسوان، والإسكندرية على شهادات الاستدامة البيئية، وحصول 44 مركز غوص ويختًا سفاريًا بمحافظتى جنوب سيناء والبحر الأحمر على شهادة الزعانف الخضراء «Green Fins»، وذلك من يونيو 2022 وحتى ديسمبر 2023.

كما اشتمل تقرير الحصاد على: صدور قرار وزارى بتشكيل لجنتى «المراجعة الداخلية والحوكمة» بكل من الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى وصندوق دعم السياحة والآثار، ثم صدور قرار وزارى بتشكيل لجنة برئاسة الوزير تختص بمناقشة الاستراتيجية العامة لتنشيط وتحفيز السياحة فى مصر (لجنة الحكماء)، وكذلك البرامج والآليات لتحقيق مستهدفات هذه الاستراتيجية وتقديم التوصيات لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لصناعة السياحة وفقًا لرؤية الوزارة 2030.

وأكدت الوزارة، أنه تمت إضافة 5443 غرفة فندقية ما بين فنادق جديدة وتوسعات فى الطاقة الفندقية بفنادق قائمة بكل من جنوب سيناء، والبحر الأحمر، والقاهرة، والجيزة، والإسكندرية، ومطروح، والساحل الشمالى، وسيوة، والأقصر، وأسوان، والمنيا، وبورسعيد، والعين السخنة، بالإضافة إلى إحلال وتجديد 4 فنادق عائمة، وصدور نحو 704 تراخيص تشغيل مُميكن لمنشآت فندقية، و262 ترخيصًا مُميكن لمدير منشأة فندقية، و3 تراخيص مُميكنة لشركات الإدارة الفندقية.

وجاءت أبرز قرارات ومبادرات دعم القطاع السياحى من جانب مجلس الوزراء، فى صورة صدور مجموعة من القرارات دعمًا للقطاع السياحى، من بينها الموافقة على تجديد العمل ببرنامج تحفيز الطيران الجديد الذى بدأ فى يناير 2021 وحتى 30 أبريل 2024، وتطبيق تخفيض على رسوم الهبوط والإيواء والخدمات الأرضية فى مطارات المحافظات السياحية (يونيو 2020 حتى 30 أبريل 2023)، ومد إعفاء شركات الطيران الأجنبية من سداد مقابل الجعل حتى 31 مارس 2024 لجميع دول العالم تنشيطًا للحركة الوافدة للمطارات السياحية.

كما تمت الموافقة على حزمة من الحوافز لتشجيع قطاع السياحة على الإسراع فى التوسع فى الاستثمار فى بناء الغرف الفندقية، ضمن مُبادرة دعم القطاعات الإنتاجية. ومن أبرز محددات هذه المبادرة، التى تم التوافق بشأنها بين وزارتى المالية والسياحة والآثار، وهيئة الاستثمار، هى أنه سيتم تحديد حجم الائتمان المتاح لكل شركة فى ضوء حجم أعمالها والقواعد المَصرفية المُنظمة، على ألا يتجاوز الحد الأقصى المستخدم المسموح به لكل شركة مبلغ الـ1 مليار جنيه أو 2 مليار جنيه للعملاء المُرتبطين، شريطة أن تكون مُعاملات كل شركة مع بنكين بحد أقصى من البنوك المُشاركة بالمُبادرة، أن يتم توجيه المبلغ الخاص بهذه المبادرة، وحده الأقصى 50 مليار جنيه، لبناء أو إنشاء وتشغيل غرف جديدة أو الاستحواذ على غرف مغلقة، على أن يتم الحصول على إفادة صادرة من وزارة السياحة والآثار بأن الغرف بالفعل كانت مغلقة فى تاريخ لا يقل عن 12 شهرًا على الأقل قبل بداية السحب، على أن تكون الغُرف المذكورة فى نطاق مناطق: القاهرة الكبرى، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء، والساحل الشمالى.

وتكون بداية السحب من المبالغ المخصصة للمبادرة اعتبارًا من 1 يناير 2024 وحتى 31 ديسمبر من نفس العام. وسيتم وضع الآليات التنفيذية للمبادرة بالتنسيق بين وزارة المالية وكل من البنك المركزى المصرى ووزارة السياحة والآثار وغيرها من الأطراف المعنية.

ويتضمن الشق الثانى من المبادرة الإشارة إلى أنه سيتم منح المشروعات الاستثمارية التى تُقام بعد العمل بقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2007، وفقًا للخريطة الاستثمارية، حافزًا استثماريًا خصمًا من صافى الأرباح الخاضعة للضريبة، ومن بينها المشروعات السياحية التى يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للاستثمار، وذلك فى إطار عدد من الشروط لاستحقاق تلك الحوافز بما يضمن حوكمة الإجراءات، ومنها وضع آلية لالتزام الشركات ببيع نسبة 40% من الإيرادات المحققة بالعملة الأجنبية من خلال القطاع المصرفى، والحصول عليها بالسعر الرسمى، وذلك طوال مدة تقديم الدعم وهو 5 سنوات، وأن يحصل المستفيد من المبادرة على الدعم المقدم بعد تقديم رخصة التشغيل، واقتراح مد مهلة تقديم رخصة التشغيل إلى 30 يونيو 2026 لإتاحة الفرصة لزيادة الطاقة الفندقية.

وقالت الوزارة إن العائد من الاستثمار فى إنشاء غُرف فندقية جديدة، من شأنه أن يدعم الاقتصاد القومى، إذ إن كل 15 ألف غرفة فندقية تسهم فى تحقيق ضريبة قيمة مضافة تقدر بحوالى من 1 إلى 2 مليار جنيه تقريبًا، وحوالى 2 مليار جنيه ضريبة أرباح تجارية وصناعية، إلى جانب توفير نحو 45 ألف فرصة عمل جديدة «مباشرة وغير مباشرة» مع بدء تشغيل الغرف، كما أن ما يتم تقديمه من حوافز فى هذا الصدد، من شأنه أن يسهم فى زيادة موارد الدولة من العملة الأجنبية، بالإضافة إلى المُساهمة فى خفض معدلات البطالة، كنتيجة مباشرة لتحفيز القطاع الخاص على تنمية استثماراته.

كما تضمن تقرير حصاد وزارة السياحة والآثار، لعام ٢٠٢٣ الإجراءات التى اتخذتها لمواجهة تداعيات العدوان الإسرائيلى على غزة، والذى أثر بالسلب على حركة السياحة الوافدة، خاصة فى محافظتى جنوب سيناء والبحر الأحمر.

أكدت الوزارة أنها قامت فور اندلاع الأحداث بالتحرك الاستباقى للتعامل مع الموقف، وذلك من خلال القيام التواصل المباشر مع المسئولين فى شركات الطيران الأجنبية لضمان استمرار تشغيل رحلات الطيران إلى مصر، وذلك من خلال تزويدهم بالمعلومات الصحيحة عن الوضع فى مصر لإزالة أى بلبلة ناتجة عن تداول أخبار مغلوطة بما قد يترتب عليه اتخاذ قرارات بإلغاء الرحلات وتغيير الوجهة، ولقد أثمرت هذه الجهود عن الحفاظ على حركة الطيران الوافدة من عديد من الأسواق، حيث تواصلت الوزارة مع كبار منظمى الرحلات العاملين فى الأسواق الرئيسية المصدرة للسياحة إلى مصر للوقوف على ردود أفعال الأسواق تجاه الأحداث الجارية فى الإقليم، وطمأنتهم على عدم تأثر المقصد السياحى المصرى بالأحداث، والتأكيد أن الوزارة تساند قطاع السياحة وشركاء المهنة فى الخارج لضمان استمرار تدفق حركة السياحة إلى البلاد من خلال تطبيق حزمة من الإجراءات، منها مضاعفة الميزانية المخصصة للإنفاق على حملات التسويق المشترك والرحلات التعريفية، وذلك لضمان استمرار الأنشطة التسويقية للمقصد السياحى المصرى، وعدم رفع المنتج من برامج ومنافذ البيع فى الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر.

كما تم التواصل مع العديد من سفراء الدول الأجنبية لدى مصر، وسفراء مصر فى الخارج لرصد الوضع فى الأسواق السياحية، والعمل على اتخاذ ما يلزم لضمان عدم قيام حكومات الدولة الأجنبية بفرض تحذيرات من السفر إلى مصر، والتى من شأنها التأثير على الحجوازت السياحية، بالإضافة إلى تحرير خطابات رسمية إلى منظمى الرحلات الأجانب فى الأسواق السياحية تتضمن رسائل إيجابية لطمأنة الأسواق، وإلقاء الضوء على الإجراءات التى اتخذتها الوزارة لمساندة شركاء المهنة فى الخارج لضمان استمرار الحركة.

وتابعت الوزارة أنه تمت الاستعانة بشركة دولية متخصصة فى مجال العلاقات العامة لتحسين الصورة الذهنية لمصر كوجهة سياحية آمنة بعيدة عن أى أحداث سياسية فى المنطقة، وتقليل تأثير الأخبار السلبية على حركة الحجوزات السياحية، وذلك من خلال تنفيذ أنشطة العلاقات العامة فى عدد (14) سوقًا سياحيًا من الأسواق الرئيسية بالنسبة لمصر، ومتابعة ردود الفعل أول بأول بكافة وسائل الإعلام فى الأسواق المستهدفة، وكافة ما ينشر عن مصر وتنفيذ الحملات غير المباشرة على منصات التواصل الاجتماعى وقيام شركة العلاقات العامة بالإعداد لتنفيذ زيارات تعريفية لمجموعة من الصحفيين الأجانب والمدونين من بعض الدول الأوروبية (مثل ألمانيا – إنجلترا – فرنسا – إسبانيا)، وذلك للوقوف على حقيقة استمرار الوضع فى مصر وعدم وجود ما يعوق الاستمتاع بالتجربة السياحية المتميزة، ونقل تجربتهم الإيجابية عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعى المختلفة.

وأشارت إلى أنه تم توثيق تجربة السائحين وانطباعاتهم الإيجابية عن زيارتهم إلى مصر (Testimonials) ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعى بغرض بث رسائل ذات مصداقية من شأنها طمأنة السائحين على استقرار الأوضاع فى مصر. ولقد تمت مشاركة هذه التسجيلات مع منظمى الرحلات فى الخارج لكى يستخدموها بدورهم فى حملاتهم التسويقية بين عملائهم.

وتجدر الإشارة فى هذا الصدد، إلى أن التقرير الصادر عن شركة Google العالمية أفاد بأن هذه الحملة غير المباشرة التى تم إطلاقها على مواقع التواصل الاجتماعى قد وصلت إلى 20 مليون شخص (Reach) فى خلال 13 يومًا، وحققت 3.8 مليون مشاهدة (Views)، وحققت 71 مليون تفاعل وإعادة مشاهدة (Impressions). وما زالت الحملة مستمرة.

وتم القيام بزيارة دولية إلى إيطاليا وإنجلترا وألمانيا وبولندا للقاء المسئولين الحكوميين واتحادات السياحة وكبار منظمى الرحلات والإعلاميين، وذلك بغرض العمل على ضمان عدم صدور ردود أفعال مندفعة فى الأسواق الخارجية تجاه المقصد السياحى المصرى، وكذلك الاستماع إلى أفكار ومقترحات منظمى الرحلات فيما يتعلق بضمان استمرار مبيعاتها ودفع حركة الحجوزات إلى مصر، فضلًا عن بث الرسائل الإيجابية فى وسائل الإعلام عن المقصد السياحى المصرى، وحث الشركات العاملة فى الخارج على استمرار توجيه الموارد لعرض المنتج المصرى.

وتضمن تقرير وزارة السياحة لحصاد عام ٢٠٢٣، جهود هيئة تنشيط السياحة لجذب الحركة السياحية، حيث قامت وبحملة للترويج للمقصد السياحى المصرى خلال مباريات الدورى الإنجليزى English Premier League (أكتوبر 2023)، وتم إطلاق الحملة الترويجية الجديدة لمصر فى الأسواق الرئيسية تحت عن عنوان «Your Expectations are History» (مارس 2023)، وتنفيذ حملة إعلانية بالسوق النمساوى (يوليو 2023)، وكذا تم تنفيذث حملة إعلانية بالسوق الألمانى (يوليو 2023)، بالإضافة إلى إطلاق حملة دعائية للترويج للمقصد السياحى المصرى خلال مباريات الدورى الإنجليزى (موسم 2023-2024)–تنفيذ 10 دقائق إعلانية على جميع الشاشات الخاصة بملعب فرانكفورت خلال المباراة الودية بين فريق اينتراخت فرانكفورت وفريق Nottm Forest الإنجليزى (أغسطس 2023)–المشاركة فى رعاية مباراة نهائى كأس السوبر (أغسطس 2023).

وأضافت الوزارة أنه تم تنفيذ إعلان عبارة عن Advertorial فى مجلة Touristik Aktuell (سبتمبر 2023) وتنفيذ حملة إعلانية بعدد 8 مجلات مهنية إيطالية على هامش معرض TTG (أكتوبر 2023)- توفير مساحة إعلانية لعرض فيلم دعائى عن مصر بمهرجان Berlin Festival of Lights 2023 (أكتوبر 2023)- الدعاية لمصر خلال عدد (5) مباريات ببطولة ويمبلدون للتنس (2023)، بالإضافة إلى تنظيم حملات مشتركة مع عدد من منظمى الرحلات فى الأسواق السياحية المختلفة: حملة إعلانية مشتركة مع شركة الطيران British Airways بالسوق البريطانى (أبريل- ديسمبر 2023) خاصة بإطلاق خط الطيران المباشر بين مطارى Gatwick وشرم الشيخ- تنفيذ قافلة سياحية Roadshow مع منظم الرحلات الألمانى LMX فى 12 مدينة ألمانية (يونيو- يوليو 2023)، وحملة ترويجية بالسوق البريطانى مع منظم الرحلات Easyjet (يوليو – ديسمبر 2023).

كما نظمت الهيئة ندوة مع منظم الرحلات Coral Travel للترويج للمقصد السياحى المصرى بالسوق الروسى خلال موسم الشتاء (يوليو 2023)، وتنفيذ ورشة عمل مع منظم الرحلات الألمانى Alltours بمدينة ديسلدوف الألمانية (26 يوليو 2023)، وحملة إعلانية مشتركة مع شركة الطيران Condor Airlines (يوليو 2023)، حملة مشتركة مع منظم الرحلات Hotelplan بالسوق السويسرى (أغسطس 2023).

كما شاركت الهيئة فى العديد من البورصات السياحية العالمية والمعارض الدولية والإقليمية، ومنها بورصة لندن السياحية (WTM) بالمملكة المتحدة بورصة برلين السياحية (ITB) بألمانيا – بورصة مدريد السياحية (FITUR) بإسبانيا وبورصة ميلانو السياحية (BIT) بإيطاليا –معرض IFTM Top Resa فى باريس بفرنسا ومعرض TTG Rimini فى ريمينى إيطاليا- المعرض السياحى الدولى IGTM المتخصص فى سياحة الجولف فى روما بإيطاليا، وفى نسخة المعرض فى العاصمة البرتغالية لشبونة (أكتوبر 2023)- المعرض السياحى الدولى Tourism Expo Japan، معرض IMEX America المتخصص فى سياحة الحوافز والمؤتمرات بمدينة لاس فيجاس الأمريكية، معرض هوليداى ورلد، بالعاصمة التشيكية براغ- المعرض السياحى الدولى WTM Latin America بمدينة ساوبولو بالبرازيل- الملتقى العربى للسياحة والسفر 2023 (ATM) بإمارة دبى بدولة الإمارات العربية المتحدة –ومعرض Eudi Show فى بولونيا بإيطاليا– المعرض الدولى للغوص Dykmassan فى جوتنبرج بالسويد – معرض USTOA فى سان دييجو بالولايات المتحدة الأمريكية – معرض IMEX الدولى المتخصص فى سياحة الحوافز والمؤتمرات فى فرانكفورت بألمانيا، وIMEX America بمدينة لاس فيجاس، مشاركة الوزارة لأول مرة فى معرض ITB China بشنغهاى بالصين (سبتمبر 2023).

وأعلنت الوزارة فى تقريرها عن تدريب نحو 42960 من العاملين بالوزارة فى عدة مجالات تشمل صحة وسلامة الغذاء، التفتيش على جودة الخدمات، والأغذية والمشروبات، والتوعية البيئية، والإشراف الداخلى، والعمل بالمكاتب الأمامية للمنشآت الفندقية، وإدارة الأزمات، والاستثمار الأمثل للموارد للتعافى من الأزمات، وتأهيل قائدى الذهبيات والمراكب والتفسير المتحفى، وإدارة المواقع الأثرىة والسياحة المستدامة، واتجاهات التسويق الحديثة، بالإضافة إلى تدريب المرشدين السياحيين وأصحاب البازرات وأصحاب الدواب بمنطقة الأهرامات وغيرها من المواقع الأثرىة (برنامج سفير السياحة).