الجمعة 29 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

مصطفى كامل يفجر مفاجأة حول أزمة حلمي بكر الصحية.. خاص

مصطفى كامل برفقة
مصطفى كامل برفقة حلمي بكر

أكد الفنان مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين، على وقوفه بجانب الموسيقار حلمي بكر، منذ بداية أزمته الصحية وتطوراتها، والتي أدت عليه ضعف قدرته على الحركة.

 

صرّح مصطفى كامل لـ بوابة الوفد بمتابعته المستمرة لتطورات الحالة الصحية لـ حلمي بكر مؤكدًا على عدم تخلي النقابة عنه بأي شكل كما تردد من زوجته، خاصةً عندما تعرض للسرقة من مدير أعماله حيث قام بسحب مليوني جنيه من رصيده دون علمه حيث إنه قام -على حد وصف حلمي بكر -بتدليس توقيع الأول أو أخذ التوقيع أثناء فترة مرضه بمشاركة موظفي البنك بغرض الانتهاء من أحد الإجراءات القانونية للحساب".

 

وأكمل حديثه قائلًا: سنعمل الفترة القادمة مع أعضاء مجلس النقابة على إتمام الإجراءات الطبية اللازمة لحالة حلمي بكر الصحية حيث يعاني الآن من عدم القدرة على الحركة بشكلٍ طبيعي والبحث عن افضل وسائل الرعاية له داخل المنزل لأنه لايحب أجواء المستشفيات حتى يتماثل للشفاء ويعود لممارسة حياته بشكلٍ طبيعي.

مصطفى كامل برفقة حلمي بكر 

 

اختتم حديثه قائلا:" لا ازلت أبحث مع فريق من المحاميين للوصول إلى مدير أعماله لاسترداد المبلغ المسروق، الأمر الذي أثر على نفسية حلمي بكر بشكلٍ كبير وأصابه بحزنٍ بالغ الفترة الماضية والذي أثر تباعًا على حركته لإحساسه بالغدر من أحد المقربين من حوله والذي كان على علم كامل بتفاصيل حياته المهنية والشخصية، واستغل هذا القرب ولم يحافظ على الأمانة، لذلك سأسعى جاهدًا للخروج من تلك الأزمة ".

 

 

 

 

 

 

 

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