اخر تطورات أسعار الذهب في التعاملات المسائية

استقرت أسعار الذهب (المشغولات الذهبية) في التعاملات المسائية ، اليوم الاثنين 1 يناير، في الأسواق المصرية ومحال الصاغة، ليسجل متوسط سعر عيار "21"، الأكثر انتشارًا، سعر 3185 جنيه لسعر الجرام الواحد من دون المصنعية، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية.

وما زالت أسعار الذهب في مرحلة تذبذبات متتالية في الأسواق المصرية، إذْ شهدت في الأيام الماضية ارتفاعًا كبيرًا، ثم عكست طريقها نحو التراجعات المتتالية في الفترة الأخيرة.

أسعار الذهب في مصر الآن:

أسعار الذهب في مصر

استقرت أسعار الذهب في التعاملات المسائية، اليوم الاثنين 1 يناير، ليسجل متوسط سعر عيار "21" عند مستوى سعر 3185 جنيها، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى 3640 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعر عيار "22" مستوى 3336 جنيهًا.

سجل متوسط سعر عيار "18" عند مستوى سعر 2730 جنيها، في حين بلغ متوسط سعر عيار "14" عند مستوى سعر 2123 جنيها، فيما بلغ متوسط سعر عيار "12" عند مستوى سعر 1820 جنيهًا، بينما بلغ متوسط سعر عيار "9" عند مستوى سعر 1365 جنيهًا، وحققَّ سعر الجنيه الذهب عند مستوى سعر 25480 جنيه، فيما بلغ السعر العالمي للذهب نحو 2064 دولارًا للأوقية.

أسعار الذهب في السعودية:

أسعار الذهب في السعودية

استقرت أسعار الذهب في التعاملات المسائية ، اليوم الاثنين 1 يناير ، في السعودية ليسجل متوسط سعر عيار "21" عند مستوى سعر 217.52 ريال، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى 248.59 ريال، فيما بلغ متوسط سعر عيار "22" مستوى 227.87 ريال.

سجل متوسط سعر عيار "18" عند مستوى سعر 186.44 ريال، في حين بلغ متوسط سعر عيار "14" عند مستوى سعر 145.01 ريال، وحققت سعر أونصة الذهب بيع عند مستوى سعر 7,732.01 ريال، فيما بلغ سعر أونصة الذهب شراء عند مستوى سعر 7,735.76 ريال سعودي.

سجلت أسعار سبيكة ذهب 1 جرام عند مستوى سعر 273.45 ريال سعودي، وسعر سبيكة الذهب 2.5 جرام عند مستوى سعر 652.55 ريال سعودي، فيما بلغ سعر سبيكة الذهب اليوم 5 جرامات عند نحو 1,292.67 ريال سعودي.