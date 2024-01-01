أسعار الذهب بمحلات الصاغة اليوم الاثنين 1-1-2024

شهدت أسعار المشغولات الذهبية، بالأسواق المحلية ومحلات الصاغة حالة من الاستقرار النسبي مع بداية تعاملات اليوم الاثنين 1 يناير2024، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر رواجًا في مصر نحو 3175 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 24 يسجل 3629 جنيها.

عيار 21 يسجل 3175 جنيها.

عيار 18 يسجل 2721 جنيها.

عيار 14 يسجل 2117 جنيها.

الجنيه الذهب 25400 جنيه.

تطورات الذهب

حقق الذهب في مصر خلال عام 2023 مستويات تاريخية، حيث ارتفع سعر الذهب عيار 21 منذ أن افتتح العام عند المستوى 1690 جنيها للجرام وحتى تسجيل أعلى مستوى تاريخي عند 3330 جنيها للجرام بنسبة ارتفاع 97% ليربح 1640جنيها قبل أن تهدأ الأسعار قليلا عند 3175 جنيها للجرام وفق سعر التداول اليوم الأحد وقت نشر هذا التقرير.

ورصد التحليل الفني لجولد بيليون العديد من الأسباب وراء هذا الارتفاع التاريخي في أسعار الذهب كان أهمها ارتفاع مشتريات المصريين من الذهب بكافة أشكاله خلال أول 9 أشهر من العام بمقدار 46.4 طن ذهب، بنسبة ارتفاع 20.5% مقارنة مع مجمل مشتريات الذهب لعام 2022 عند 38.5 طن ذهب.

وافتتح الذهب عيار 21 تداولات الربع الأول من العام عند المستوى 1690 جنيه للجرام ليسجل ارتفاع خلال الربع بمقدار 530 جنيه بنسبة ارتفاع 31.4% ويغلق تداولات الربع الأول عند المستوى 2220 جنيه للجرام.

مشتريات المصريين للذهب من سبائك وجنيهات ومشغولات سجلت 16.2 طن من الذهب خلال الربع الأول من 2023، مقسمة بين 8.2 طن لمشتريات العملات والسبائك الذهبية، و8 طن لمشتريات المشغولات الذهبية.

ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عوائد.

وسجل مؤشر الدولار أمام سلة من العملات أسوأ أداء سنوي في ثلاثة أعوام، مما يعزز جاذبية الذهب لحائزي غيره من العملات.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.75 بالمئة خلال جلسة الجمعة إلى 23.79 دولار للأوقية، وعلى أساس سنوي انخفضت الأسعار بنحو 0.66 بالمئة.