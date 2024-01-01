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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

كييف: موسكو أطلقت عددا قياسيا من الطائرات "المسيرة" الهجومية على الآراضي الأوكرانية

روسيا
روسيا

أعلنت القوات الجوية الأوكرانية، اليوم الإثنين، أن روسيا أطلقت "عددًا قياسيًا" من الطائرات المسيرة الهجومية في الساعات التي سبقت ليلة رأس السنة الجديدة.

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، ذكرت القوات الجوية الأوكرانية، في بيان بثته عبر حسابها على تطبيق تليجرام، "أن 87 طائرة مسيرة من أصل 90 طائرة تم إسقاطها على الآراضي الأوكرانية بنجاح". 

وأضافت "في ليلة رأس السنة 2024، استخدمت روسيا عددًا قياسيًا من الطائرات المسيرة الهجومية من طراز (شاهد)، وتم تنفيذ الهجوم على موجات من أربعة اتجاهات". 

يُذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن، في 24 فبراير 2022، شن عملية عسكرية ضد أهداف في أوكرانيا لحماية سكان منطقة دونباس، الأمر الذي دفع العديد من دول الغرب والولايات المتحدة لفرض عقوبات اقتصادية ضخمة ضد روسيا.

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