أسماء المصابين في حادث تصادم ميكروباص مع سيارة نقل بالعين السخنة

شهد طريق العين السخنة اتجاه مدينة الزعفرانة بنطاق محافظة السويس ، وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل، أمام قرية دولفين بيتش، مما أسفر عن وفاة شخص وارتفاع عدد المصابين إلى 13 مصابًا.

أسماء المصابين في حادث إصابة 13 شخص في تصادم سياره ميكروباص مع سيارة نقل بالعين السخنة

وخلف الحادث عن إصابة كلا من "هاني رجب سلامة 40 عامًا من طنطا - محافظة الغربية، ونصر محمد علي 49 عامًا من الإسماعيلية، وسعد عبد الرحيم سعدي 24 عامًا من الأقصر.

كما أصيب؛ محمود عبد الرحمن مدني 52 عامًا من الأقصر، ودواد محمد حسن 70 عامًا من الأقصر، وكريمة محمد علي إسماعيل 40 عامًا من السويس.

بالاضافة إلي إصابة " ملك طلال محمد ياسين خمس سنوات من السويس، ومحمد عوض عبد الكريم 34 عامًا من السويس، وفاطمة محمد حسن 70 عامًا من قنا، ومحمد حسن علي 37 عامًا من السويس، ومحمد كامل بدوي 58 عامًا من الأقصر، وعبد الكريم محمد بغدادي 34 عامًا من محافظة قنا، وتوفي شخص مجهول الهوية، وتم نقله إلى مشرحة السويس.

تفاصيل إصابة 13 شخصا في تصادم سياره ميكروباص مع سيارة نقل بطريق العين السخنة

كما تعرض 13 شخصًا للاصابة ، فى تصادم سياره ميكروباص مع سيارة نقل ،بطريق العين السخنة اتجاه مدينة الزعفرانة بنطاق محافظة السويس وعلى الفور تم الدفع بـ10 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث وتم نقل 11 مصابا إلى مجمع السويس الطبى بينما رفض إثنين مصابين النقل، وتلقوا العلاج فى مكان الحادث.

وفي وقت سابق تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية امن السويس، بلاغًا من مدير مرفق إسعاف محافظه السويس ، وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص مع سيارة نقل على طريق العين السخنة باتجاه مدينة الزعفرانة بنطاق محافظة السويس، وتم نقل 11 مصابا إلى مجمع السويس الطبى بينما رفض إثنين مصابين النقل وتلقوا العلاج فى مكان الحادث.