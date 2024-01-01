الإثنين 01 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

عاجل| أبو عبيدة: من مسافة صفر دمر مجاهدونا 71 آلية وقتلوا 16 صهيوني

أبو عبيدة
أبو عبيدة

قال أبو عبيدة، إن مجاهدي القسام خلال الـ 4 أيام الماضية، تمكنوا من تدمير 71 آلية عسكرية كليًا أو جزئيًا.

 

وأضاف أبو عبيدة في تصريح نشرته كتائب القسام، أن : "مجاهدينا قتلوا 16 جنديًا صهيونيًا وإصابة العشرات بجروح متفاوتة، وتنفيذ 42 مهمة عسكرية، أوقعت عدداً من الجنود قتلى وجرحى وخلال تلك المهام تم استهداف القوات الصهيونية المتوغلة بالقذائف والعبوات المضادة للتحصينات، والأفراد.

 

وأوضح أبو عبيدة، أنه تم الاشتباك مع قوات الاحتلال من مسافة صفر، واستهداف فرق الإنقاذ التابعة لهم، وتم تفخيخ منزلين ونفقين في جنود العدو وحقل ألغام في آليات وجنود الاحتلال، إضافة لعمليتي قنص واستهداف مروحية في سماء القطاع، وأسقط مجاهدونا طائرتي استطلاع واستولوا على طائرة درون أخرى.

 كما دكّوا مقرات وغرف القيادة الميدانية والتحشدات العسكرية بقذائف الهاون والصواريخ قصيرة المدى في كافة محاور القتال في قطاع غزة، وأمطروا مدينة تل أبيب وسط الكيان بوابل من صواريخ المقادمة "M90"

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