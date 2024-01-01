تفاصيل إصابة 13 شخص في تصادم ميكروباص مع سيارة نقل بطريق العين السخنة

تعرض 13 شخصًا للاصابة ، فى تصادم سياره ميكروباص مع سيارة نقل ،بطريق العين السخنة اتجاه مدينة الزعفرانة بنطاق محافظة السويس وعلى الفور تم الدفع بـ10 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث وتم نقل 11 مصابا إلى مجمع السويس الطبى بينما رفض إثنين مصابين النقل، وتلقوا العلاج فى مكان الحادث.

تفاصيل إصابة 13 شخص في تصادم سياره ميكروباص مع سيارة نقل بطريق العين السخنة

وفي وقت سابق تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية امن السويس، بلاغًا من مدير مرفق إسعاف محافظه السويس ، وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص مع سيارة نقل على طريق العين السخنة باتجاه مدينة الزعفرانة بنطاق محافظة السويس، وتم نقل 11 مصابا إلى مجمع السويس الطبى بينما رفض إثنين مصابين النقل وتلقوا العلاج فى مكان الحادث.

بالأسماء .. إصابة 4 اشخاص في حادث تصادم سيارة ميكروباص وأخرى نصف نقل بالدقهلية

كما تعرض 4 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم، جراء حادث تصادم سيارة ميكروباص وأخرى نصف نقل، أمام قرية محلة إنجاق التابعة لمركز شربين، فى محافظة الدقهلية، وتم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج اللازم.

وتلقى مدير أمن الدقهلية ، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة شربين، بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نصف نقل، أمام قرية محلة إنجاق دائرة المركز.

وانتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث المركز لمكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص تبين أن الحادث أسفر عن إصابة 4 مواطنين، وهم: هيام السيد السيد، 51 عامًا، مقيمة بقرية البدالة مركز المنصورة، وهانم محمد محمد، 49 عامًا، من قرية كفر بدواى مركز المنصورة، وحلاوتهم شوكت عبدالرحيم، 45 عامًا، مقيمة بقرية بساط بشربين، ومحمود أسامة محمود، 29 عامًا، مقيم بقرية طرانيس البحر مركز المنصورة.

تم الدفع بعدد بـ4 سيارات لنقل المصابين لمستشفى شربين لتلقى العلاج، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على جهات التحقيق لمباشرة أعمالها.