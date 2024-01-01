ترشيد تخفيف الأنارة العامة بنسبة ٧٥ % بغرب سوهاج

تواصل الوحدة المحلية لحي غرب سوهاج برئاسة أحمد الشطوري رئيس الحي جهودها المكثفة لأعمال ترشيد وتخفيف إستهلاك الكهرباء طبقاً للقرار مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2023 الخاص بغلق جميع اللوحات الإعلانية المضيئة وتخفيف وترشيد الإنارة العامة بنسبة ٧٥ % وصيانة وتأمين أعمدة الإضاءة العامة وإصلاح الأعطال وتركيب لمبات موفرة للطاقة وتغير الكشافات الصوديوم بأخري ليد موفرة للكهرباء بمناطق وقطاعات وميادين وشوارع حي غرب المختلفة .





ومن جانبه قال أحمد الشطوري أنه بناءً على توجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بشأن تطبيق وتنفيذ ومتابعة قرار مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2023 نفذت الوحدة المحلية للحي حملة لغلق جميع اللوحات الإعلانية المضيئة وتخفيف وترشيد الإنارة العامة بنسبة ٧٥ % وصيانة وتأمين أعمدة الإضاءة العامة وإصلاح الأعطال وتركيب لمبات موفرة للطاقة وتغير الكشافات الصوديوم بأخرى ليد موفرة للكهرباء بالطرق والشوارع الرئيسية والفرعية بمناطق وقطاعات وميادين وشوارع الحي المختلفة .





وأضاف رئيس حي غرب أنه تم توجيه فرقة الكهرباء بالحي للقيام بأعمال ترشيد إستهلاك الكهرباء والصيانة الدورية لأعمدة الإضاءة والإنارة العامة بقطاعات وشوارع الحي .





وأوضح الشطوري أن هذه الأعمال تتم فى إطار الأعمال اليومية لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن ترشيد تخفيف الأنارة العامة بنسبة ٧٥ % وصيانة أعمدة الإضاءة العامة وإصلاح الأعطال وتغير الكشافات الصوديوم بأخري ليد موفرة للكهرباء والتى تتم بالمرور تباعا بكافة المناطق بقطاعات وشوارع حي غرب والعمل علي تقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين وأن أعمال المتابعة مستمرة على مدار ورديات قسم الكهرباء صباحاً ومساءاً .