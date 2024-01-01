رئيس جامعة المنصورة الأهلية يتابع سير العملية التعليمية

عقد الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة الأهلية، اليوم اجتماعًا بالمجلس الأكاديمى بحضور مديري البرامج المختلفة بجامعة المنصورة الأهلية لمتابعة العملية التعليمية للفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2023-2024.

جاء ذلك بحضور كل من الدكتور محمد عطوة عميد كلية الاقتصاد والعلوم الادارية، الدكتورة رئيفة علام عميد كلية التمريض، الدكتورة أميرة طمان مدير برنامج الطب والجراحة بكلية الطب، والدكتورة نهى الوصيفي مدير برنامج طب الأسنان بكلية طب الأسنان، والدكتور أحمد الشيخ مدير برنامج فارم دي صيدلة إكلينيكية بكلية الصيدلة، والدكتور إيهاب عبد الحي مدير البرامج بكلية الهندسة. وتم خلال الاجتماع مناقشة عددًا من الموضوعات التى تهم الشأن الجامعى منها بدء الدراسة ببرنامج العلاج الطبيعي طبقاً لموافقة المجلس الأعلى للجامعات واللائحة الإسترشادية للقطاع للعام الجامعي 2024/2025، ومناقشة الأعداد المقترح قبولها بكليات وبرامج جامعة المنصورة الأهلية في الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2023/2024 سواء بالتحويل أو التقديم المباشر،و إعتماد الرؤية والرسالة والقيم الحاكمة وفريق اعداد التخطيط الإستراتيجي لجامعة المنصورة الأهلية.

وتفقد رئيس جامعة المنصورة الأهلية أعمال الإمتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2023/2024 بمختلف البرامج بالجامعة.

وقام رئيس الجامعة خلال الجولة باستطلاع أراء الطلاب حول طبيعة الامتحانات ومدى صعوبتها وسؤالهم عن أى مشكلات أثناء عقد الامتحانات .

كما تفقد رئيس جامعة المنصورة الأهلية مبنى الورش لقطاع العلوم الهندسية وتم تفقد المشروعات الطلابية لمادة الرسم الهندسى وكذلك مشاريع الطلاب ببرنامج هندسة البناء والتشييد.

كما شارك رئيس جامعة المنصورة الأهلية ادارة وطلاب كلية التمريض الاحتفال بالعام الميلادى الجديد، مؤكدًا أن الجامعة الأهلية تعد من انجازات الدولة ووزارة التعليم العالى لتطوير التعليم للجيل الحالى والأجيال القادمة لاتاحة فرص تعليمية من خلال برامج تعليمية تواكب التطورات المتلاحقة واعداد خريج مؤهل قادر على المنافسة بسوق العمل محليًا ودوليًا، كما أشاد بروح التعاون والمشاركة والجو الأسرى لادارة وأعضاء هيئة التدريس والطلاب، متمنيا لهم دوام التوفيق فى دراستهم بالجامعة.