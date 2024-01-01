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الإثنين 01 يناير 2024
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

نتنياهو يلجأ للرشوة لإعادة المستوطنين لغلاف غزة

نتنياهو
نتنياهو

لجأت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى حيلة جديدة لجذب المستوطنين مرة أخرى إلى غلاف غزة، من خلال منح الرشوة والمنح المالية، رغم القصف المتواصل على غلاف غزة.

 

ووجه سدوت هنيغف رئيس مجلس استيطاني جنوب إسرائيل، هذه التهمة إلى نتنياهو.

وفي ذات الوقت كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، استعداد الجيش الإسرائيلي  لإعادة سكان 6 مستوطنات بـ”غلاف غزة” وتتكون من 5 مستوطنات على بعد 4-7 كم من القطاع، وواحدة على بعد أقل من 4 كلم، إلى منازلهم التي أخلوها مع بداية الحرب.

 

ووعدت الحكومة الإسرائيلية المستوطنين الذين سيوافقون على العودة سيحصلون على منحة تكيف، بينما من يرفضون العودة بإمكانهم الاستمرار في البقاء بالفنادق بوسط إسرائيل.

 

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