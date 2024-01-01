تغيرات في الساقين إشارة إلى ارتفاع نسبة الكوليسترول

ذكرت صحيفة "تايمز أوف إنديا" أن ظهور الألم عند المشي أو الجري، أو تغيرات في لون الجلد أو تجلط الدم، وقد تحدث هذه الأعراض وغيرها المتعلقة بحالة الساقين بسبب ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم.

عندما يتحدث الأطباء عن ارتفاع نسبة الكوليسترول، فهذا يعني عادة أن الكثير من المكونات الدهنية تتركز في دم الشخص، وغالبًا ما تكون نتيجة ذلك تصلب الشرايين - وهي حالة مرضية للأوعية الدموية في التجاويف التي تتشكل منها لويحات الكوليسترول.

وفي هذه الحالة، يصبح إمداد الدم الطبيعي إلى الأعضاء، بما في ذلك القلب والدماغ، صعبًا ويرتبط حدوث مرض الشريان التاجي (IHD) والنوبات القلبية ارتباطًا وثيقًا بتصلب الشرايين، والذي يظهر بسبب ارتفاع نسبة الكوليسترول.

إحدى الطرق لمعرفة ما إذا كانت مستويات الدم مرتفعة بشكل خطير هي مراقبة قدميك، ويتم تحديد صحة الأطراف السفلية إلى حد كبير من خلال إمدادات الدم، وإذا أصبح الأمر صعبا بسبب انسداد الأوعية الدموية بالكوليسترول، فإنه سيؤدي إلى عدد من الأعراض.

عدم الراحة في القدمين وتقييد حركتها. يحدث هذا التغيير في حالة الساقين بسبب الأورام الصفراء - وهي رواسب دهنية تحت الجلد على شكل كتل أو عقيدات، ويمكن أن تتراكم مثل هذه الأورام الصفراء الناتجة عن الدهون الزائدة بالقرب من المفاصل أو الأوتار، مما يساهم في تغيراتها السلبية.

ألم أو تشنجات في الساقين أثناء النشاط البدني، وإذا حدثت ظروف غير سارة بشكل مكثف أثناء المشي أو الجري وهدأت عند التوقف، فمن الممكن حدوث مرض الشريان المحيطي (PAD)، والذي يرتبط تطوره أيضًا ارتباطًا وثيقًا بارتفاع نسبة الكوليسترول.

وارتفاع نسبة الكولسترول يؤدي إلى ضيق الشرايين، مما يحد من تدفق الدم إلى الساقين، وقال خبراء طبيون لصحيفة "تايمز أوف إنديا": "بسبب عدم كفاية إمدادات الدم، قد يحدث عرج أو ألم أو تشنجات في الساقين أثناء النشاط البدني".

الاعتلال العصبي المحيطي. يحدث هذا الاضطراب بسبب عدم وصول الدم الكافي إلى الأجزاء الطرفية من الجسم، والعلامة الشائعة للمشكلة هي برودة القدمين باستمرار، وقد تشعر أيضًا بألم أو تنميل أو وخز.

زرقة. يعد اللون المزرق أو الأرجواني على الجلد أو أظافر القدمين (وكذلك حالتها السيئة) أحد الأعراض التي تدل على انسداد الأوعية الدموية في الساقين بالكوليسترول الزائد.

DVT (تجلط الأوردة العميقة)، وحذر الأطباء من أن ارتفاع مستويات الكوليسترول يعني زيادة احتمال الإصابة بجلطات الدم.

وقال الخبراء: "إن ارتفاع مستويات الكوليسترول يمكن أن يساهم في تجلط الأوردة العميقة، مما يسبب الألم والتورم، وإذا تحركت جلطات الدم، يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، بما في ذلك الانسداد الرئوي".