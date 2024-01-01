ارتفاعات فى أسعار الحديد لشهر يناير.. والسوق يترقب أسعار "عز"

بسبب الزيادات الضخمة فى الخامات والدولار

أعلنت كبرى المصانع المتكاملة لإنتاج الصلب أسعارها الجديدة لشهر يناير، إذ شهدت زيادات كبيرة مدفوعة بارتفاعات أسعار الخامات في البورصات العالمية، بجانب التقلبات الشديدة فى سعر العملة خاصة الدولار الأمريكى .

رفعت السويس للصلب أسعارها إلى 41.800 جنيه للطن، وبشاى إلى 42.900، والمصريين إلى 41.800 جنيه.

تأتى هذه الأسعار الجديدة بعد الزيادات التى نفذتها مصانع الدرفلة على مدار الأيام القليلة الماضية وكانت أسعارها بعد الزيادات كالتالي:

رفعت مصر إستيل أسعارها إلى 42 ألف جنيه للطن ، وهو نفس سعر العشرى للصلب 42 ألف جنيه للطن .

وحددت مصانع الكومى إستيل، وميتاد حلوان، والمعادى إستيل سعر البيع فيها بـ " 41" ألف جنيه للطن وهى تقريباً نفس أسعار بقية كل مصانع الدرفلة .

وتترقب أسواق حديد التسليح بالقاهرة والمحافظات إعلان مجموعة عز لأسعارها الجديدة والتى من المتوقع أن تعكس الارتفاعات الأخيرة فى تكلفة الخامات الرئيسية خاصة الخردة التى زادت بواقع 40 دولارًا بما يعادل 2120 جنيهًا، وخام الحديد الذى زاد بنحو 16 دولارًا بواقع 954 جنيهًا، بجانب ذلك كله ارتفعت تكلفة تدبير العملة لشراء الخامات المستوردة من الأسواق العالمية فى ظل ارتفاع أسعار الطاقة والشحن .

يذكر أن نسبة المكون الأجنبى فى صناعة وإنتاج كل منتجات الصلب وفى مقدمتها حديد التسليح تصل إلى 90 % فى مصانع الدرفلة، بينما تنخفض تكلفة النسبة إلى 40% فى المصانع المتكاملة وعلى رأسها حديد عز.